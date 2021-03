Natalia Moreno Quintero

Avanza recuperación de Felipe Arias: "Dios me da una segunda oportunidad de vida"

El presentador de Noticias RCN, Felipe Arias, se encuentra en franca recuperación tras ser ingresado a un centro asistencial, donde se sometió a varios procedimientos para tratar problemas coronarios.



Así lo hizo saber el comunicador, quien este miércoles publicó en sus redes sociales un mensaje en el que asegura que "Dios me está dando una segunda oportunidad de vida. Ya salí de cuidados intensivos. Gracias al excelente grupo de médicos y al poder de las oraciones de cada uno de ustedes voy avanzando. Estoy en pie, aprendiendo a ser valiente. No me rindo".



Arias fue ingresado a una clínica el pasado jueves, 11 de marzo, y su esposa Viviana Montenegro es quien ha informado sobre su evolución a través de las redes sociales.



Con una publicación a través de la cuenta de Instagram de su esposo, Montenegro dio a conocer este lunes que el periodista había sido sometido a un segundo cateterismo cardíaco, procedimiento que fue realizado con éxito.



Es preciso mencionar que el cateterismo cardíaco consiste en la introducción de un catéter a través de arterias o venas del brazo o la ingle hasta llegar a el corazón, con el fin de realizar diagnósticos y contribuir a la selección de un tratamiento.

La noticia sobre la evolución positiva en el estado de salud del presentador fue celebrada por sus compañeras de Noticias RCN, Inés María Zabaraín y Rossy Lemos, quienes comentaron en la publicación de Instagram, así como la presentadora de Noticias Caracol, Ana Milena Gutiérrez, la cantante y actriz Adriana Bottina y la exseñorita Colombia, Adriana Tarud.