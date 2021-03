Alexandra Colorado y su triunfo en 'A otro nivel' cuando casi abandona la música

Natalia Moreno Quintero

Alexandra Colorado soñaba con ser una gran artista, componer su propia música, cantársela al mundo y llenar grandes estadios, en los que el público coreara con ella sus sencillos.



Pero la realidad del arte en el país le ponía obstáculos. Intentar crecer en el mundo artístico era una tarea casi titánica y hace poco, desilusionada por el encuentro constante de puertas que parecían cerradas con hierro, decidió bajarse del tren de la música de una vez por todas.



Sin embargo, antes de resignarse del todo a que lo suyo no era ser cantante, el concurso ‘A otro nivel’ tocó a su puerta y con los últimos ánimos que le quedaban, se inscribió al certamen. Y así, en ‘Canta Conmigo’, la primera etapa del concurso que se disputó en Brasil, Colorado logró el máximo puntaje del jurado de todos los participantes, 86 puntos en total; de ahí en adelante lo único que hizo fue seguir impresionando al público y a los jueces con su desbordante talento y sus ganas de comerse al mundo cantando.



El fin de semana, en el último nivel de la torre y disputando el primer puesto contra el barranquillero Lessing, Colorado fue coronada como la primera mujer en ganar ‘A otro nivel’, con una sentida interpretación de ‘El triste’, haciendo que los jueces llegaran a decir que era la mejor versión que habían llegado a escuchar de la canción.



El País habló con esta cartagueña de 25 años de edad, que ha despertado la curiosidad de los colombianos, que quieren saber quién es esta cantante, que tan solo unos días después de finalizado el concurso, confirmó el lanzamiento de su sencillo ‘Afortunados’, en compañía del maestro Noel Shajris, quien fue uno de los jurados de la segunda etapa de ‘A otro nivel’.

¿Qué significa para usted el triunfo en ‘A otro nivel’?

​

Es el logro más especial de toda mi carrera y también es una gran responsabilidad, por ser la primera mujer en ganar ‘A otro nivel’. Esta responsabilidad la asumo con mucho amor y pasión y voy a tratar de seguir representando a la mujer en todo lo que haga.



¿Por qué escogió la canción ‘El triste’ para la final?

​

Realmente no la elegí. Debíamos cantar la canción con la que iniciamos este proceso tan lindo llamado ‘A otro nivel’ y ‘El triste’ fue la canción que canté en Brasil. Pero fue muy lindo, porque en Brasil yo estaba muy asustada, pero acá en la final digamos que ya estaba más tranquila y no me interesaba tanto el resultado, sino el proceso que había vivido.



¿Qué tanto cambió Alexandra Colorado después de su paso por ‘A otro nivel’?

​

Más que cambiar, creo que aprendí muchísimo, porque yo siento que sigo siendo la misma Alexandra de siempre, pero aprendí mucho de los jurados y de mis compañeros. Ahora quizá lo único diferente es que mis sueños son más ambiciosos y que tengo la convicción de que hay que trabajar todos los días más fuerte.

“Ganar ‘A otro nivel’ es algo bonito, pero no garantiza nada. Es el día uno de mi carrera y ahora hay que trabajar el doble o el triple de lo que se venía haciendo”. Alexandra Colorado Cantautora

¿Cuál fue la canción más difícil de interpretar en el concurso?

​

Sin duda alguna ‘Oye’ de Beyonce. Es una canción de mucha exigencia vocal, que tiene que ser muy contundente. Sin duda esa fue la canción más difícil.



¿Qué hizo en el periodo en que se detuvo ‘A otro nivel’ por el covid-19?

​

En el periodo que se detuvo ‘A otro nivel’, tuve que emprender en otras cosas. Empecé a dar clases de técnica vocal y también monté un negocio en mi casa de maquillaje, porque también soy maquilladora. Entonces empecé a vender maquillaje, ropa, zapatos, cosas para el cuidado del cabello y esto me ayudó muchísimo.



¿Cree que ganar este concurso musical, ya soluciona su vida artística?

​

Para nada. Ganar ‘A otro nivel’ es algo muy bonito, pero no garantiza nada. Siempre he dicho que este es el día uno de toda mi carrera. De hecho ahora hay que trabajar el doble o el triple de lo que se venía haciendo y tratar de sacar este título adelante, que seguro no va a ser nada fácil, pero será un reto muy bonito para mi carrera.



¿Qué aprendió del jurado y de sus compañeros?

​

De todos aprendí cosas muy diferentes, pero a todos los admiro mucho: a los jurados, por su recorrido, por los consejos que nos daban y a mis compañeros por ser cada uno maravilloso en lo que hace. De cada uno aprendí su tenacidad y descubrí que son muy nobles. Creo que lo más bonito fue aprender de todos ellos y entender que la música definitivamente no está hecha para envidias, ni para competir, ni para hacer caer a nadie, sino para disfrutar y compartir entre todos y apoyarnos.



¿A qué edad supo que quería ser cantante?

​

Más o menos a los 12 años decidí que quería ser cantante el resto de mi vida.



¿Qué tan difícil ha sido apegarse a su sueño de vivir de la música?

​

Muy difícil. He querido desistir muchas veces. Antes de entrar a ‘A otro nivel’ creo que había desistido completamente de hacer música, pero bueno, le di una nueva oportunidad y pasó esto, es una señal y estamos dispuestos a seguir trabajando.



¿Qué la inspira al momento de componer?

​

La inspiración llega de muchas maneras, cuando pasan situaciones que quizá hacen que se remuevan cosas en ti que necesitas escribir. No siempre escribo canciones biográficas, pero la mayoría son canciones en las que relato situaciones de mi vida, sentimientos y emociones propias. Pero, definitivamente la inspiración es algo que llega, que no controlas, que simplemente se da.



Para usted ¿qué es lo más importante al momento de cantar?

​

Transmitir. Yo sueño con que la gente pueda sentir todo lo que les cuento en la letra de mis canciones o en la letra que esté interpretando de otro compositor o cantante. Para mí la conexión entre artista y público es lo más importante.



¿Cuándo se volverá a escuchar de Alexandra Colorado?

​

Mis planes a futuro son muy grandes y ya empezamos a trabajar en muchos proyectos maravillosos e interesantes. Esta semana vamos a estrenar ‘Afortunados’, con el maestro Noel Shajris, una canción divina, que yo se que van a amar. Y en mayo, si Dios quiere, vamos a estar con Noel en Bogotá, Medellín y Cali, en unos conciertos maravillosos. Así que súper agendados para lo que se viene.

Colorado ganó en el Mono Núñez del 2016 el premio a Mejor solista vocal y a

la Mejor interpretación del compositor homenajeado, Diego Sinisterra. En el 2020 ganó en el Festival del Pasillo.

¿Cuál es su género musical favorito?

​

Tengo muchos géneros favoritos. Me encanta el pop, la ranchera, el R&B, el funk, el soul, me fascina el regional mejicano y la balada.



¿Cuál es el género musical que mejor le suena?

​

Uy, creo que eso no lo podría decir yo, habría que preguntar a la gente que me escucha. Pero, podría decir que el que mejor manejo es el pop.



¿Por qué decidió irse a Manizales?

​

Estaba viviendo en Bogotá y quedé en embarazo de mi chiquito Salvador. Decidimos vivir en Manizales, porque es una ciudad más pequeña y un poco menos caótica para tener un bebé. Tomamos la decisión y aquí estamos.

Con los 300 millones de pesos que recibió como premio, Colorado tiene planeado comprar una casa para que su mamá, su hijo y ella puedan vivir tranquilos. Para ella “la mayor bendición es poder tener un hogar”.