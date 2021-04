Fanny Lu estrena su nuevo sencillo, en el que invita a "amar sin miedo"

Álvaro José Carvajal Vidarte

Lo que más ha extrañado Fanny Lu desde que inició la pandemia es visitar a Cali, su ciudad natal, pues desde el 2018 no ha podido pisar territorio vallecaucano. Eso sí, reconoce que todos los días está pendiente de lo que ocurre en la Sultana del Valle.



Desde Miami, la intérprete de ‘No te pido flores’, habló con El País sobre su nuevo sencillo, ‘Yo quiero un amor’, producción dedicada y pensada para las mujeres.



Fanny, hablemos de este sencillo titulado ‘Yo quiero un amor’...



Es una canción muy chévere que tiene presente una fusión de mis raíces, pero con elementos de otros géneros como la cumbia, la ranchera, el tropipop y el vallenato.



Este tema habla de amor y es un sencillo de empoderamiento gigante porque cuando tú insistes en buscar ese amor y en seguir soñando que amar es posible, real, bonito, es porque llegaste a un punto de madurez y de claridad, pues cuando realmente te amas mucho, sabes lo que te mereces y no va a permitir tener nada diferente a eso, un amor bonito.



‘Yo quiero un amor’ es una invitación a buscar hasta el cansancio ese amor de verdad, pues algunas veces nos conformamos con un amor que no es tan de verdad y sincero.



¿Esta canción es pensada para las personas que, como se dice popularmente, ‘las dejó el tren’?



No exactamente. Pienso mucho en las personas que están inmersas en una relación dañina, pienso mucho en la violencia contra la mujer, en esas relaciones en las cuales te quedas amarrado solo por miedo, por inseguridad o porque crees que no vas a encontrar nada diferente y te sientes incapaz de continuar sola, sin un hombre al lado. Pienso mucho en esas inseguridades que nos hacen quedarnos en una situación por más que nos haga daño, esa fue una inspiración a la hora de hacer esta canción. Las mujeres, por miedo, no podemos privarnos de una flor o de un gesto de cariño que alguien nos pueda brindar. Hay que buscar el amor como dice la canción: por encima del sol y por debajo del mar.

Usted dice que esta canción tiene presencia de muchos géneros, ¿es eso lo que buscan los artistas para no encasillarse en uno solo?



No solo ahora, Siempre. Mi música ha sido una constante búsqueda de color diferente en cada canción y para ello he hecho uso de la fusión como mi mayor herramienta, pues siento que me da libertad de no sonar siempre a lo mismo y de colocarle una sazón diferente a la música para que sea dinámica y versátil.



Me he encontrado de nuevo con mi sonido y me he metido al estudio a volverme a hallar como artista, a nivel de propuesta de sonido y de producción. Esto que hemos encontrado no es producto de esa racionalidad de que hoy la gente no me identifique en un solo género musical, sino más bien quiero que el público sienta de nuevo lo que sintió cuando escuchó ‘No te pido flores’ o ‘Tú no eres para mí’. Mi música siempre ha tenido esa fusión de diferentes regiones o territorios como México y Colombia.



¿Cómo ha logrado estos sonidos?



Haciendo lo que hacíamos al principio de mi carrera, es decir, metiéndonos al estudio y empezar a pensar sin nada de reglas en la cabeza.



Ya tenemos listas un poco más de seis canciones que vamos a lanzar este año y esto es algo nuevo para mí porque no estoy acostumbrada a lanzar temas tan seguidos.



Siento la necesidad de conectarme con mi público y con mi música porque me he quedado con muchas canciones que no estreno y no quiero que eso me siga pasando, no quiero que se me queden más canciones guardadas en el computador.



¿Cuando escribió la canción pensó en su rol como Embajadora de Buena Voluntad de la OEA para los derechos de la mujer y los niños?



Cuando me siento a componer, la mujer es mi mayor fuente de inspiración, no solo porque soy mujer y sé lo que siente, sino porque soy la más feminista y la más enamorada de la mujer.



Considero que el nombramiento en la OEA es el resultado de mi constante búsqueda por defender, desde el principio, los derechos de la mujer.



Es muy bonito que entidades tan poderosas como la OEA vean en mí una herramienta para darle a la mujer fortaleza, y convencerla de lo mucho que vale, de lo mucho que puede hacer para ganarse espacios en el mundo que ya deberían ser nuestros, pero que hoy en día lastimosamente todavía no lo son.



Cuando me siento a componer pienso en la mujer muchísimo y en esos momentos de dolor, pues son estos momentos los que, si los sabemos interpretar, siempre nos sacan adelante.



No quiero que las mujeres se queden en esas relaciones pensando que están condenadas a un amor violento, al desamor, al sufrimiento, sino que, por el contrario, pienso en las mujeres y en lo valioso que representan, motivo por el que debemos cuidarlas. Si mi música ayuda a una mujer, yo estoy feliz; y si lo hace por muchas, estaré más feliz.

¿Cómo ha sido trabajar con la OEA?



Sin duda ha sido una experiencia muy bonita. Yo le digo a ellos “ustedes con lo serio y yo con lo humano, ustedes con las palabras con sonoridad y yo con las palabras más humanas y más cómplices”, esas palabras que la gente entiende más.



Hemos diseñado una campaña muy bonita de cuatro niveles de empoderamiento, desde el yo, tú, ellas y nosotras. El yo es el valorarte, pues cuando te amas no permites que nada te dañe y exiges para ti lo más bonito; después está el tú, que significa el ponerme en tus zapatos; luego está el ellas, que sirve para reconocer lo que otras mujeres han hecho y así poder admirarlo. Finalmente está el nosotras, concepto que ayuda a impulsar la complicidad entre mujeres.

El video de ‘Yo quiero un amor’ cuenta la historia de una detective que, junto a varias amigas, se propone encontrar el amor de su vida. Especial para El País

Volver a México



¿Cómo ha sido este año de pandemia para usted como artista? ¿Ya hay fechas de conciertos presenciales ?



Todavía no tenemos fechas de conciertos programados presencialmente, solo virtuales. Queremos volver a las tarimas y tener ese contacto tan bello con tu público donde puedes intercambiar sonrisas y energías porque eso es irremplazable.



Sin embargo, hemos aprendido a encontrar en las redes sociales otra manera de satisfacer esa necesidad de contacto con la gente.



Antes de la pandemia, en México hacía 80 presentaciones al año y ahora la idea es volver y tener esa conexión linda, no solo con México sino con toda América Latina y Colombia.

Sobre el video



Sobre el video del sencillo ‘Yo quiero un amor’, que hasta este domingo contaba con poco más de 700.000 reproducciones, Fanny Lu explicó que es allí podrán ver a una investigadora privada que quiere encontrar el amor de su vida.. Esta mujer está rodeada de varias amigas que son sus aliadas con el fin de encontrar un amor verdadero.



Como embajadora de Buena Voluntad de la OEA para los derechos de la mujer y los niños siempre me he propuesto empoderar a la mujer y uno de los temas de los que más hablo es la complicidad entre mujeres, que en muchos casos no existe porque entre nosotras nos ponemos zancadilla cada vez que podemos. Yo quiero que las mujeres seamos más unidas y aliadas.