Michael Jackson y otros famosos que siguen produciendo dinero después de su muerte

angela marcela alvarez

A pesar de su muerte, muchos famosos que fueron exitosos en el transcurso de sus carreras siguen generando dinero a pesar de no estar presentes. Este es el caso de celebridades como Michael Jackson, Charles Schulz, Arnold Palmer, Elvis Presley, Kobe Bryant, Bob Marley, John Lennon, Freddie Mercury, Prince, George Harrison o Marilyn Monroe.



De acuerdo con la revista Frobes de España un claro ejemplo de esto es el difunto rey del pop, "Michael Jackson por octavo año consecutivo fue el artista que más dinero generó en el 2020 produciendo 48 millones de dólares".



Otro artista que sigue otorgándole fortuna a sus herederos es el reconocido cantante estadounidense Elvis Presley, quien murió en 1977 considerado uno de los iconos culturales más populares del siglo XX produjo 23 millones de dólares en el 2020.



Lea también: Linda Palma y Diego Pulecio se casaron en una ceremonia privada en Bogotá



No son solo cantantes los que hacen parte de esta lista, pues Charles Schulz, creador de historietas estadounidense, autor de la conocida tira cómica Peanuts, protagonizada por Charlie Brown y padre del inolvidable Snoopy, produjo el año pasado 32,5 millones de dólares en el 2020.



Freddie Mercury, el reconocido vocalista de la banda de Queen ha generado gran cantidad de ingresos después de su muerte en noviembre de 1991, pues los derechos de canciones como 'Killer Queen', 'Bohemian Rhapsody', 'Somebody to Love', 'We Are the Champions', 'Don't Stop Me Now', 'Crazy Little Thing Called Love' y 'It's a Hard Life' generaron 9 millones de dólares en el 2020.



El artista, músico, multiinstrumentista, cantautor, compositor, poeta, dibujante, productor, escritor, pacifista, activista y actor inglés, Jhon Lennon, integrante de la banda musical 'The Beatles' produjo la suma de 13 millones de dólares.



La actriz Norma Jeane Baker, más conocida como Marilyn Monroe, también integra esta lista de famosos que a pesar de su muerte siguen generando ingresos, pues esta mujer fue la encargada de producir 8 millones de dólares en el 2020.



Gran cantidad de personas recuerda y canta actualmente la música de la estrella del reggae Bob Marley, quien murió en Miami, Estados Unidos, el 11 de mayo de 1981, autor de canciones como 'No Woman, No Cry', 'Redemption Song', 'Don't Worry Be Happy', entre otros éxitos musicales produjo 14 millones de dólares en el 2020.



Lea también: Carolina Ramírez y su nuevo papel en 'De brutas nada'



No todos es música y actuación en esta lista, pues el baloncestista Kobe Bryant estadounidense quien disputó veinte temporadas en la NBA y perdió su vida en un accidente de helicóptero pudo generar el año pasado, según 'Forbes', 20 millones de dólares.