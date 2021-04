Linda Palma y Diego Pulecio se casaron en una ceremonia privada en Bogotá

angela marcela alvarez

La pareja se casó después de once años de relación.

La presentadora de Noticias Caracol Linda Palma y el vocalista de la banda Don Tetto, Diego Pulecio, se casaron el pasado 18 de marzo en una ceremonia civil y privada en Bogotá después de once años de relación.



La noticia se dio a conocer en exclusiva durante la emisión de Noticias Caracol, donde contaron que a la ceremonia solo habían asistido sus familiares cercanos.



“Hey mi equipo Show Caracol, estoy feliz de compartir esta noticia y este momento con todos ustedes; son las primeras personas y todo el público que sabe que me casé” confesó Linda Palma.



De acuerdo con Palma, la pandemia fue el motivo principal que los hizo dar ese nuevo paso en su relación, ya que con todo lo que está pasando actualmente decidieron unir su amor y no esperar más tiempo.



"2021 era el momento, y en quince días decidimos casarnos", dijo la presentadora.



Por su parte, Pulecio expresó la felicidad de su matrimonio y dijo: “Yo creo que es el sueño de cualquier relación y finalmente lo pudimos hacer de manera atípica, pero estamos felices porque fue algo muy íntimo, muy nuestro y muy especial, que es lo más importante“.



En las redes sociales los recién casados compartieron una imagen donde aparecen en la portada de una revista, lugar donde cuentan toda su historia de amor.