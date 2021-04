Alina Lozano, actriz de Pedro El Escamoso, fue diagnosticada con culebrilla

angela marcela alvarez

La actriz Alina Lozano hizo una publicación en sus redes sociales donde les contaba a sus seguidores lo difícil que había sido para ella esta Semana Santa, ya que, después de sufrir un dolor en su espalda, decidió medicarse, motivo por el cual terminó en urgencias.



"Pasé una Semana Santa difícil, de mucho sufrimiento físico y angustia", se lee en la publicación de Lozano. En el video la actriz explica que decidió auto medicarse con unas gotas de cannabis para aliviar el dolor que presentaba, sin embargo, este medicamento le generó alucinaciones, una crisis de pánico y, la "teletransportó", como se refiere ella.



Adicional al dolor de espalda, Lozano empezó a sentir un malestar general poco normal, fue por esta razón que decidió ir a urgencias para que los médicos la pudieran valorar e identificar qué era lo que la estaba afectando.



Después de pasar por varios exámenes médicos, pudieron determinar que no padecía nada grave en la espalda. "La doctora me iba a revisar mi espalda y yo le dije que no porque tenía una alergia por una crema que me había echado", aseguró Lozano.



Al revisarla, la doctora pudo evidenciar que tenía ampollas por toda la parte lumbar; diagnosticándole herpes zóster, mas conocido como culebrilla. La actriz explicó que este herpes es la activación de la varicela, el cual produce un dolor agudo e insoportable.



“Me trataron, me atendieron, pero ustedes no saben lo que es este dolor. Es la primera vez que siento un dolor tan profundo e interno”, dijo.



Para finalizar, la actriz que interpreta a Nidia Pacheco en ‘Pedro el escamoso’, le recomendó a todos su seguidores no automedicarse y acudir al médico cuando sientan algún dolor que no sea normal.



Esta enfermedad afecta principalmente a personas mayores de 50 años y ataca los nervios que se encuentran cerca del lugar donde se instala la llamada “culebrilla”.