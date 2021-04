BBC lanza íntimo documental sobre Amy Winehouse, una década después de su muerte

Erika Mantilla

Amy Winehouse fue una de las grandes estrellas de la música británica del siglo XXI. Por desgracia para el público que la adoraba, las adicciones de la artista y su poco convencional estilo de vida, hicieron que falleciera a sus 27 años, uniendo su nombre con letras de oro al macabro Club de los 27.



10 años después de su muerte, su familia pretende recordarla en un nuevo documental que la BBC ha confirmado, en el que intentarán ofrecer “una versión más profunda de la verdadera Amy”, desconocida para la mayoría, desde “una nueva interpretación femenina de su vida, sus amores y su legado”.



El largometraje contará con la participación de Janis Winehouse, madre de la artista, quien a través de este proyecto quiere dejar registrados todos los recuerdos sobre su hija, antes de que la enfermedad cause estragos en su memoria.



“Me preocupa el día en el que Amy deje de estar viva en mi cabeza y en mi corazón. No quiero que ese día llegue nunca” explica Janis. Por eso, antes de “verse despojada de esos recuerdos” y para evitar versiones “interesadas” de la vida de su hija (como sucedió con el documental ‘Amy’ de 2015 que ganó un Oscar), quiso realizar esta versión.



“No siento que el mundo conociera a la verdadera Amy, a la que yo crié, y espero la oportunidad de ofrecer una comprensión de sus raíces y una mirada más profunda a la verdadera Amy“, dijo la madre de la extinta cantante a través de un comunicado.

Según anunció la BBC, el documental mostrará material de la familia de Amy nunca antes visto, y agregó que “Janis contará con la ayuda de familiares, amigos y quienes mejor conocieron a Amy para reconstruir un lado de Amy que rara vez se ve”.



Al respecto, una amiga de la infancia de Amy, Juliette Ashby (quien también participó en el proyecto), comentó en un programa de la BBC que el documental es “una cosa hermosa y maravillosa”, que su madre Janis está haciendo por la artista, a quién calificó de “irremplazable”.



‘Amy Winehouse 10 years on’ es hasta ahora el título provisional de este proyecto audiovisual, con el que la BBC buscará conmemorar el 23 de julio de 2021, el décimo aniversario del fallecimiento de la artista conocida por éxitos como ‘Love Is a Losing Game’ o ‘Back to Black’.



Además del estreno de ‘Amy Winehouse 10 years on’, la BBC también confirmó, que tienen previsto recuperar todas las actuaciones que la cantante británica ofreció delante de sus cámaras para mostrar “la influencia de Amy en las cantautoras más jóvenes y presentarla a toda una nueva generación de amantes de la música”. Será una recopilación en tres CDs además de varios programas especiales.

Amy Winehouse, el icono

Amy Winehouse, cantante británica. Foto: Especial para el El País

Jaime Ponce, crítico de cine, música y del multiverso digital, es un auténtico fan de Amy Winehouse, tanto así que su primer armónica (instrumento musical de viento) tiene el nombre de Amy en honor a la conocida cantante británica.



“Amy Winehouse llegó en un momento en que, considero, la música estaba perdida. Esta primera década del siglo XXI fue desastrosa para la música: el rock perdió mucho terreno, el hip-hop se ha venido imponiendo y también el reggeaton, que no ha hecho sino acumular desastres, y es un peligro absoluto el de criar unos jóvenes con una música que no aporta absolutamente nada. Por eso Amy llegó a popularizar de nuevo, y traer a las nuevas generaciones, los sonidos del jazz y el soul, que le hacían falta al público y a la música. Eso es lo que nos queda como legado y lo que amo de Amy Winehouse”, comenta el crítico.



Para Ponce lo que convirtió a la británica en un ícono fue su sencillez, su autenticidad, el color de su voz, su manera de interpretar la música y por lograr fusionar en su música el jazz, el soul, el blues y el scat (improvisación del jazz). “Como lo hace ahora la Rosalía, que mezcló el flamenco con el pop y el reggeaton”.



Similar piensa la cantautora caleña Nat Bieler, quien opina que lo característico de Winehouse era su voz e interpretación, “no habían dos conciertos iguales, siempre estaba jugando con sus canciones y la forma en que se sentía. Eso es algo muy del jazz, la improvisación, pero ella lo aterrizó en la modernidad”.



Pero Bieler le suma a ese poder sonoro la estética de la artista y su performance, ya que “el peinado, el delineado, los tatuajes, su puesta en escena, todo era como tener un espectáculo musical con sonoridades de los años 20, la pinta de los 50, pero con la historia de vida de una mujer contemporánea”.



“Amy Winehouse fue un fenómeno determinante para la industria del pop en los 2000. Su álbum debut ‘Frank’ le abrió camino en la música inglesa y la posicionó como una de las voces más únicas de esa era”, opina Bieler, quien considera que su producción menos clásica y más arriesgada abrió el camino para que artistas como Adele, Lana del Rey o Billie Eilish se convirtieran en el éxito en que son. “Amy puso al feeling como protagonista de nuevo, lo genuina de su persona fue lo que atrajo a todo el mundo después”.



Sobre el documental de la BBC, esta cantautora —que confirma que “la influencia de Amy ha sido determinante”— considera que “la verdadera historia sólo la podía contar ella, y eso ya se perdió. Todas las personas dicen tener la verdad, pero al final del día lo único que sabemos es que ella fue una mujer que vivió y amó desde la música, ese es su legado, la transparencia de sus canciones y los mensajes entre líneas son la verdadera historia para mí”.

¿Nueva música de Amy?

Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Kurt Cobain o Jim Morrison, fueron grandes voces que se convirtieron en iconos de una generación en cada uno de sus géneros, pero que fallecieron antes de alcanzar siquiera los 30 años. Por eso, con la intención de crear conciencia sobre la importancia de la salud mental (a través del trabajo de los músicos que han sufrido algunos trastornos psicológicos), la organización Over The Bridge, con su proyecto ‘Lost Tapes of the 27 Club’, creó una copilación de canciones compuestas con Inteligencia Artificial, en las que simulan cómo sonarían en la actualidad los integrantes del tristemente llamado Club de los 27.



“¿Y si todos estos músicos que amamos hubieran tenido apoyo en su salud mental? De alguna manera en la industria de la música, la depresión se normaliza y romantiza”, comentó Sean O’Connor, ejecutivo de Over the Bridge, en un comunicado.



Algunas de las canciones que ya ha sacado el proyecto son: ‘Drowned in the Sun’, que trata de imitar el sonido de Nirvana, o ‘Man, I know’, que busca simular el sonido de los sencillos de Amy Winehouse. Ambas composiciones fueron hechas desde cero con inteligencia artificial.

