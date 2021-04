Alfredo Barraza está hospitalizado por covid-19

angela marcela alvarez

El reconocido diseñador barranquillero Alfredo Barraza se encuentra hospitalizado en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá debido a complicaciones respiratorias que ha presentado a causa del covid-19.



De acuerdo con Lo Sé Todo, Barraza se encuentra en una habitación pero ha tenido varias complicaciones ya que sus vías respiratorias y pulmones se encuentran muy afectados por la enfermedad.



Días anteriores estuvo internado en la unidad de cuidados intensivos del lugar, con un alto riesgo de realizarle una traqueotomía que por el momento no ha sido necesaria.



"Lo tienen boca abajo. Ayer lo ingresaron a la UCI y estuvieron a punto de practicarle una traqueotomía, pero menos mal no fue necesario", explicó una fuente cercana a Semana.



A pesar de que se encuentra en una habitación y no en la UCI, sus pulmones y vías respiratorias se encuentran muy congestionadas y delicadas, motivo por el cual mantiene en contaste observación médica. Sus amigos cercanos aseguran que el diseñador está luchando contra esta grave enfermedad.



Sus familiares y amigos están unidos orando para que la salud de Alfredo, más conocido como "el rey de las reinas" se recupere y pueda salir pronto del hospital.



Entre las creaciones que ha hecho Bazarra se encuentran vestidos de gala para Paulina Vega, Paola Turbay, Carolina Gómez, Ariadna Gutiérrez y Taliana Vargas.