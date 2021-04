Peter Manjarrés habló sobre la grave enfermedad que padece su mamá

angela marcela alvarez

Peter Manjarrés, el popular cantante vallenato, se pronunció después de varios días lejos de sus perfiles en redes sociales y reveló la causa que lo mantuvo a distancia de estas plataformas.



Manjarrés expresó que su principal motivo es la enfermedad por la que pasa su señora madre, Imelda Margarita Romero, a quien le descubrieron un cáncer de colon.



El padecimiento fue descubierto de manera casi fortuita, después de que el artista publicara una foto junto a su mamá. La esposa del cantante notó algo extraño en la imagen, y se lo comunicó a Peter.



Lea también: Rafael Novoa y Juana Acosta en nueva producción de Amazon Prime Video



"Voy el 18 de julio a su cumpleaños, me tomo una foto con ella y mi esposa ve a mi mama un poco pálida y amarilla y a mi me quedó sonando lo que dijo mi esposa. Me tocó rogarle que fuera al médico", explicó Manjarrés en una entrevista con La Red.



Después de pasar por varios exámenes, los médicos descubrieron que Romero tenía anemia, lo que le provocó un sangrado interno, y, al hacerle una colonoscopia pudieron diagnosticar el cáncer que padecía.



"Yo quedé como en el boxeo, un noqueo fulminante", aseguró el cantante.



De acuerdo con el artista este es el motivo principal por el que se encontraba alejado de las redes sociales y de sus fans, ya que se había dedicado por completo a su madre.



"Si yo admiraba a mi mamá ahora la admiro más por su fuerza, por su fe. Siempre le digo mami vive todos los días como si fuera el último y le pongo mucho ejemplo cuando muere alguien", comentó Manjarrés.



Lea también: Así estuvieron las vacaciones de los famosos en Semana Santa



Romero ha tenido que someterse a varias sesiones de quimioterapia y, aunque su salud no ha sido la mejor en los últimos días, su familia no pierde la fe y la esperanza para que el pilar de la familia pueda superar esta grave enfermedad.



"Ella es mi orgullo, yo la amo y le pido a Dios que nos la preste por mucho rato, ella es la persona que más admiro en el mundo", finalizó el cantante.