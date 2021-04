Rafael Novoa y Juana Acosta en nueva producción de Amazon Prime Video

Erika Mantilla

Un proceso largo y luchado, así describe Rafael Novoa el casting que realizó para poder conseguir el papel de Manuel Larrea, en la serie original de Amazon Prime Video, ‘La templanza’, la cual ya se encuentra disponible en la plataforma.



El mayor problema del actor era que en el proceso de selección, contaba con muy poca información sobre su personaje, para poder estructurarlo de forma adecuada.



“Tenía solo unas cuantas escenas, todo fue como a ciegas y luego de pasar varios filtros fui enterándome de que la serie estaba basada en un libro de María Dueñas, de quien había escuchado hablar por novelas como ‘El tiempo entre costuras’, pero no de ‘La templanza’ y fue tenaz”.



Al saber sobre el libro homónimo, Novoa hizo todo lo posible por conseguirlo y se sumergió entre las páginas que describían a cabalidad a Manuel Larrea, un adinerado minero español, que había forjado su fortuna a pulso en las minas de México y que, años después, en una mala inversión, lo había perdido prácticamente todo, viéndose obligado a comenzar desde cero, y sin imaginarse que en el proceso encontraría finalmente el amor. No obstante, para Novoa la historia podrá ser romántica, pero no es rosa, por lo que siente que la novela no podría catalogarse como una narración de un romance del siglo XIX.

“La relación que hay entre Mauro Larrea y Soledad Montalvo, es cuando ambos ya son maduros. No están con el ‘amor a primera vista’. Esto es más sobre las atracciones que se pueden generar a determinada edad. Primero viene la atracción y luego viene lo demás”, comenta él.



Sobre su personaje, Novoa opina que Larrea es fascinante, porque uno nunca tiene claro hacia dónde quiere ir. “De un momento a otro toma decisiones, de las que creo que hasta él mismo se sorprende, porque no piensa en las consecuencias. Se arriesga, se lanza y asume todo con una sutileza y una elegancia que lo ayuda a desenvolverse muy bien ante las situaciones que se van presentando”, comenta el actor, a quien no le fue difícil entrar en la piel de su papel, en esta serie de época ambientada a finales del siglo XIX, con una historia que se mueve entre México, Cuba, España y Londres.



“Hacer una serie de época siempre es una gran aventura, precisamente porque te toca situarte sociopolíticamente en la época que vas a interpretar, en donde estarás jugando”, comenta la actriz caleña Juana Acosta, a quien por lo general le gusta leer e investigar sobre los años en los que se situará la historia, para comprender y tener claridad sobre la escala de valores, la posición de la mujer y los puntos de vista que había sobre diferentes asuntos, en ese tiempo específico.



En la serie, Acosta interpreta a Carola Gorostiza, una mujer resentida y ambiciosa, que la actriz describe como “una gran feminista del siglo XIX”.



La verdad detrás de Carola es que -pese al feminismo que le atribuye Acosta-, ella, al igual que muchas mujeres en esos años, se vio obligada a casarse por conveniencia con un español que no la amaba -ya que había estado enamorado de su prima toda la vida- y con quien nunca tuvo hijos, por lo que “se siente sola y con un gran vacío”.



“Pero a la vez, Carola es una mujer que no le tiene miedo a nada, que es avanzada a la época, que no tiene límites y es sobre todo es una mujer con una mente de negociante, con una mente de comerciante. Es alguien infiel y no siente el más mínimo remordimiento por ello. No tiene culpas. Para mí, Carola es una sobreviviente”, comenta Acosta.



La caleña también confesó que, lo que más resalta de ‘La templanza’, que a su vez es lo que más ha sorprendido a la crítica sobre la serie, es su nivel de producción al momento de recrear el ambiente del siglo XIX.



“Creo que Amazon Prime Video ha hecho un esfuerzo inmenso por conseguir retratar a la perfección todo eso que cuenta tan detallada y precisamente María Dueñas en su novela: el vestuario, las localizaciones, el reparto internacional, el poder escuchar partes en inglés, en español, diferentes acentos, todo. Esta es una serie donde la época está muy bien conseguida y para lograr eso se requiere de mucho trabajo y mucho esfuerzo”, comenta Acosta.



Y aunque a la actriz le gusta mucho trabajar en proyectos de época, donde todo “siempre es una aventura”, no puede negar que en ‘La templanza’ sufrió mucho, a causa de los incómodos vestuarios que utilizaban las mujeres del siglo XIX, haciendo gran énfasis en los “súper apretados” corsés que le ponían al principio de cada jornada y que no se podía quitar hasta terminar de grabar.



“Muchas veces me costaba finalizar las frases, porque no me alcanzaba el aire. Igual uno se va acostumbrando, pero no es fácil. Finalmente el resultado es tan espectacular que valió la pena”, aclara la caleña, quien sigue emocionada e impactada por el hecho de que la serie, al estar en una plataforma como Amazon Prime, podrá ser vista en 190 países, “una barbaridad”.



“Saber que nuestro trabajo y el trabajo que hay detrás de la serie va a poder llegar a tanta gente, me da una mezcla de emoción, fascinación y a la vez un poquito de pudor, miedo y nervios. Creo que definitivamente esto es lo que está revolucionando lo audiovisual y ya no hay vuelta atrás. Estamos creando contenidos para el mundo entero y eso es una maravilla”, comenta.

