"Mi sueño más grande es tener una familia, ser padre": Maluma

Bajo la tendencia genderless (sin género), Maluma presentó este miércoles su colección en colaboración con Gef, y en pro de su fundación ‘El arte de los sueños’.



Un proyecto social creado por él y su familia hace seis años para ayudar a la juventud a creer en sí mismos, y más cuando le apuestan a alguna de las distintas manifestaciones artísticas.



El artista habló sobre todo este proyecto, junto a Manuela Londoño, su hermana, quien es presidenta de la Fundación.



¿Cuál es el enfoque de la fundación?



Manuela Londoño: Nuestra fundación el enfoque es arte urbano, con un componente psicosocial, porque queremos crear artistas y salvar personas. Maluma es un ejemplo para ellos y se proyectan en él.



¿Qué ha aprendido de los niños de la fundación?



Aprendo mucho de ellos, porque no tienen miedo para salir adelante. Ese espíritu de soñador se pierde al crecer, y en la fundación buscamos que no sea así, que logren disciplina y el enfoque.



¿Cómo fue el proceso de creación?



Ha sido muy bonito y proceso natural y muy orgánico, muy Juan Luis, muy personal, por lo que estuve involucrado con todo el diseño, que he hecho con marcas de nivel mundial, pero quería hacerlo en Medellín, con un producto de exportación como la música.



Lea además: Richard Angulo: el influenciador caleño que ha entrevistado a jugadores de la selección Colombia



Me encanta sentirme niño, pero ya he ido creciendo, pero con la mentalidad de no crecer tanto en el sentido de seguir soñando como niño. Quería una colección llena de positivismo, sin dejar mis raíces y mi cultura.



¿Cuál fue su momento favorito en la creación de la creación de esta colección?



Entre mis momentos favoritos fueron las primeras reuniones en maní casa con los materiales, y las primeras ideas para la colección, viendo cómo en Medellín hay tanto profesionalismo y tanto talento.



Sentados en el piso, rayando, pensando, porque la parte favorita siempre ha sido mi favorita.



¿Cómo ha sido trabajar junto a su hermana?



Manuela es parte de ser muy especial, porque es mi hermana, pero también mi amiga. Desde niños hemos sido siempre muy cómplices en las travesuras, aunque siempre me regañaban a mí (risas).



¿Cuál es el objetivo con esta colección?



El objetivo principal es la inclusión y la fluidez. Soy hombre, pero me gusta ponerme faldas, y la gira la he hecho así, y siento que aún existe un tabú, por lo que queríamos mandar el mensaje para que la gente se sienta libre. Las prendas no tienen género, ya depende de quién se la ponga.



Lea aquí: Llega la octava versión del Oiga Mire Lea: conozca qué trae este año el Festival Internacional de Literatura



Cuéntenos su más grande sueño por cumplir



Mi sueño más grande es tener una familia, ser padre. Aún no, estoy muy joven y tengo una familia grande animal, con perros y caballos, pero sí quiero darles nietos a mis padres.



Se acaba de enterar del fallecimiento de Darío Gómez...



Una pérdida muy grande de la música, muy grande de la cultura. Vi los videos de Pipe Bueno con ese dolor y sentimiento por esa pérdida y lo siento. Soy fanático de la música carrilera, me gustan los caballos y tomar guaro, por lo que es una pérdida para todos.



¿Desde cuándo le gusta la moda a Maluma?



Es desde que tengo uso de razón me gusta la moda. De niño mi mamá me sacaba la ropa y no me gustaba la que me ponían y siempre me inventaba looks. En el colegio me regañaban por no seguir las reglas del uniforme, haciendo un montón de cosas que me hacían sentir vivo.



¿Cómo se siente ser un icono de la moda global?



Es muy bonito y chévere, pero a la vez muy difícil, porque era llegar a un territorio que no conozco y de alto nivel, con gente de mucha experiencia. No sientes discriminación, pero estás al lado de grandes iconos de la moda. Estoy creando caminos, que no es fácil.