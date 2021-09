MET Gala 2021: así fue el regreso de uno de los eventos de moda más importantes del mundo

Después de dos años de espera, la MET Gala 2021 regresó más impactante, desde el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, rindiendo un homenaje a la moda estadounidense.



Kendall Jenner fue, sin duda alguna, la figura más impactante de la noche con su transparente Givenchy, que contrastró con una Kim Kardashian cubierta de negro de la cabeza a los pies, que motivó millones de memes en redes sociales por considerar que el traje parecía una burka.

Los looks de la gala del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met, por su sigla en inglés), se inspiraron en todo tipo de íconos estadounidenses, desde la franquicia cinematográfica Matrix hasta la Estatua de la Libertad.



El evento tuvo como coanfitriones a la estrella del pop Billie Eilish, la tenista Naomi Osaka, el actor Timothée Chalamet y la poeta Amanda Gorman. Esta última, poeta de 23 años, quien leyó un poema en la toma de posesión del presidente Biden, eligió un Vera Wang y un tocado de cristal para representar “una Estatua de la Libertad reimaginada”.



La jefa de Vogue, Anna Wintour, hizo un homenaje a Oscar de la Renta portando una creación del difunto diseñador dominicano. La coanfitriona de la noche, Billie Eilish, sorprendió con un estilo inspirado en Marilyn Monroe, mientras que Kaia Gerber con su long black dress y su media melena cuajada de ondas al agua, rindió un homenaje (interpretado por Oscar de la Renta) al look de Marc Bohan para Dior que Bianca Jagger lució en la Gala Met de 1981.



Otros hicieron sus protestas a través de sus trajes, como la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez en cuyo vestido decía “Tax the rich” (suban los impuestos a los ricos). Algunos portaron accesorios llamativos, como el cantante Frank Ocean cargó un bebé robótico verde, mientras que la cantante Grimes blandió una espada y el rapero Lil Nas X se quitó una capa de la realeza para revelar un traje dorado con armadura de Versace. De Colombia dos figuras de la música urbana pusieron su toque excéntrico: J Balvin con un diseño floreado de Moschino, hecho por Jeremy Scott y Maluma quien llegó de la mano de Donatella Versace con un cowboy de la marca italiana.

Colombia en MET

Jorge Duque: E! Entertainment invitó a Jorge Duque, Kris Goyri y Jorge Rey a crear, en tiempo récord, diseños únicos y muy especiales que expresen la esencia de la próxima gala del MET, bajo la mirada latinoamericana. Ellos presentaron creaciones inspiradas en reexaminar la identidad y la moda estadounidenses desde la mirada del talento latinoamericano, bajo la temática “En América: un léxico de la moda”. El diseñador antioqueño Jorge Duque, ganador de la primera temporada de Project Runway Latin America, usó el dorado en “un vestido que representa el tesoro interior que todos llevamos y de nuestras raíces”.