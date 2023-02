Mestizo: El encuentro musical que une a Colombia y Reino Unido

En medio de la gran cantidad, y calidad, de los artistas invitados especiales a la pasada edición del Festival Centro en Bogotá, una agrupación debutante se llevó la ovación del público y los elogios de la crítica especializada.



Se trata de Mestizo, una agrupación compuesta por talentos emergentes del jazz, algunos provenientes de la música independiente contemporánea británica, quienes se han unido a jóvenes colombianos exploradores de los sonidos tradicionales colombianos, en especial, los que nacen en el Pacífico profundo, para crear puntos en común entre dos territorios alejados por la geografía, pero estrechamente cercanos en su tradición musical.



Un proceso colaborativo entre 13 artistas, que desde sus orillas, y la distancia que la pandemia les obligó a mantener, han venido desarrollando propuestas musicales inspiradas en las raíces tradicionales, afro e indígenas, mezcladas con elementos urbanos, desde el jazz pasando por el hip-hop, la salsa y la electrónica.



Para ello, se ha requerido el trabajo en conjunto de dos directores musicales, tanto en Londres como en Bogotá: Ahnansé, creador del colectivo británico Steam Down, y Daniel Michel, Director de La Boa y fundador de Mambo Negro Records. Así, Mestizo está conformado por cinco músicos del Reino Unido pertenecientes a la comunidad Steam Down, y ocho músicos colombianos, del ecosistema Mambo Negro.



Todo un trabajo que arrancó en 2019, cuando Theon Cross, Nubya García y Steam Down viajaron a Colombia para presentarse en el Festival Jazz al Parque de Bogotá, pero buena parte de su estadía la pasaron en un estudio musical, junto con miembros de la escena independiente colombiana, encontrándose con las gaitas, la cumbia y el currulao, mientras que los británicos llevaron el grime y el jazz.



“Arrancamos en 2019 con muchas ganas y muchas fuerza, con la idea de hacer mucha música y con planes para realizar una ambiciosa gira de conciertos, pero el mundo se detuvo y nos tocó llenarnos de paciencia. Trabajamos de manera virtual hasta que las condiciones se dieron para volver a reunirnos”, comentó Ronal Balanta (Chambimbe), uno de sus integrantes.



Durante la pandemia el proyecto se presentó en el Festival La Línea de Londres en formato virtual, a través de una colaboración a distancia. Luego se reencontraron presencialmente para participar en BIME Bogotá 2022. Fue en esta última visita que Mambonegro Records grabó el primer álbum con todos los artistas de Mestizo que están empezando a dar a conocer.



Arrancaron el 2023 tocando por Colombia, con invitaciones a eventos como el Festival Centro, con la oportunidad de poder tener un repertorio propio que hace parte del álbum que lanzarán en los próximos meses.



“Lo hemos trabajado durante el año pasado, cada quien aportando lo suyo, en mi caso que vengo del Cauca, también desde su experiencia, por lo que cada canción tiene algo de cada uno de los integrantes de Mestizo. Es un álbum de ocho canciones, que son ocho hijos con diferentes papás y mamás”, continuó Ronal Balanta (Chambimbe).



Y agregó, “Lo que hacemos es una especie de new jazz, con un respeto por cada una de nuestras influencias, incluyendo el hip hop. Tenemos música para todos los gustos, por lo que podemos llegar a distintos escenarios, como el jazz, así como en eventos de rap e incluso folclóricos”.



Estarán en distintos escenarios del país presentando sus nuevas canciones, mientras que el turno para el Reino Unido será en mayo, a puertas del verano europeo y su nutrida cartelera de festivales musicales.



‘Arroyo’ es la primera canción de su primer álbum y que lanzaron hace algunas semanas, “Es una crítica social que nace del rap de Harlem que siempre ha intentado representar a los menos favorecidos, y eso toca a personas de todas partes del mundo y las violencias que vivimos”, continuó Ronal Balanta (Chambimbe).



La mayor parte de los músicos de Mestizoprovenientes del Reino Unido, son afrodescendientes, con arraigos familiares de África o el Caribe, por lo que han tenido que luchar en sus propias batallas en búsqueda de sus propios espacios.



Junto a todo eso, cada uno de los integrantes de Mestizo cuenta con su propio trabajo personal, ir lanzando su música y ganando un espacio en el competido mercado musical, como Chambimbe, quien hace música electrónica con los sonidos tradicionales del Cauca.