Seis meses después de haber sido brutalmente apuñalado en Nueva York, Estados Unidos, el escritor británico Salman Rushdie reapareció ayer con la noticia de que publicaba su nueva novela, 'Victory City', el "relato épico de una mujer" del siglo XIV que construye una ciudad y sufre el exilio y las amenazas de un mundo patriarcal.



Así, el escritor de 75 años, dejó saber al mundo que se recupera de aquel episodio, no sin admitir que ahora le resulta "muy difícil" escribir, luego del funesto ataque que le dejó enormes cicatrices mentales.



"Me ha resultado muy, muy difícil escribir. Me siento a escribir y no pasa nada. Escribo, pero es una combinación de vacío y basura, cosas que borro al día siguiente", confesó Rushdie en una entrevista para la revista The New Yorker.



El galardonado novelista fue atacado cuando estaba a punto de hablar en una conferencia en Chautauqua, en el norte del estado de Nueva York, cerca del lago Erie, el 12 de agosto de 2022.



Rushdie, nacionalizado estadounidense y que ha vivido en Nueva York desde hace 20 años, perdió la vista en uno de sus ojos y la motricidad en una mano, por lo que no puede escribir muy bien debido a la falta de sensibilidad en algunas yemas de los dedos.



"Como puede ver, las lesiones grandes están curadas, esencialmente. Tengo sensibilidad en el pulgar y el índice y en la mitad inferior de la palma. Estoy haciendo mucha terapia de mano y me dicen que voy muy bien", agregó el afamado autor de 'Los versos satánicos', novela por la que el primer líder supremo de Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeini, ordenó asesinarlo tras considerar "blasfema" su interpretación del Islam y el profeta Mahoma en 1988.



La nueva novela fue terminada antes de la agresión y era una de las más esperadas del año. Esta es presentada como la traducción de la epopeya histórica de Pampa Kampana, joven huérfana dotada de poderes mágicos por una diosa, que creará la ciudad de Bisnaga, literalmente "la ciudad de la victoria".

Las palabras únicas "vencedoras"

​

Rushdie se convirtió en un estandarte de la libertad de expresión, al vivir amenazado por una fetua por escribir el libro "Versos satánicos" en 1988. En su nueva entrega, el autor defiende el poder de la palabra en "Victory City" .



Teniendo como misión "dar a las mujeres un lugar de igualdad en un mundo patriarcal", según el resumen de su editor Penguin Random House, su heroína y poeta Pampa Kampana, que vivirá cerca de 250 años, será también testigo del "orgullo de quienes están en el poder", y asistirá al auge y luego a la destrucción de Bisnaga.



Su herencia para el mundo seguirá siendo su relato épico, que ella entierra a manera de mensaje para las generaciones futuras. Y la novela concluye con esta frase: "las palabras son las únicas vencedoras".



En el New York Times, el escritor estadounidense Colum McCann, amigo de Rushdie, afirma que el autor "dice algo muy profundo en Victory City".



"Dice: 'ustedes nunca podrán quitar a la gente la facultad fundamental de contar historias'. Confrontado al peligro, incluso frente a la muerte, logra decir que lo único que tenemos es el poder de contar historias", añade McCann.



Nacido en Bombay en 1947, Rushdie publicó su primera novela "Grimus" en 1975 y alcanzó fama mundial seis años más tarde con "Los hijos de la medianoche", con la que obtuvo el Booker Prize en Reino Unido.