Un año de centenarios memorables: las grandes efemérides de la cultura y el entretenimiento en el 2023

A principios de año las instituciones de cultura, universidades, museos, bibliotecas y centros artísticos, incluso medios de comunicación, revistas y editoriales, se apresuran a organizar homenajes y conmemoraciones dedicadas a grandes artistas. Así, en cada día del año, como en el santoral católico, se recordará a un personaje, obra o hecho notable de la cultura.



Con frecuencia, el criterio que define quiénes serán los protagonistas, son las fechas de aniversarios, por 5, 20, 50 y, quizá la más significativa, por 100 años, sean de nacimiento o muerte.



En este sentido, para el año 2023, la agenda cultural estará cargada de literatura y música, particularmente. Aunque la televisión y el cine tendrán protagonistas fundamentales, puesto que las dos compañías más icónicas de dibujos animados: Disney y Warner celebrarán sus 100 años de fundación.



Igualmente, algunas grandes figuras de las artes plásticas y la danza, como el pintor norteamericano Roy Fox Lichtenstein, nacido en Nueva York, el 27 de octubre de 1923, y fallecido en 1997. Lichtenstein, junto a Warhol, fueron los pioneros del “pop art” a mediados del siglo XXI, y sus pinturas combinaron diseño gráfico y cómic. Entre sus obras más populares están ‘Chica llorando’ y ‘Whaam!’.

Centenario de Álvaro Mutis

La cultura colombiana estará cargada de homenajes a algunas de las llamadas ‘vacas sagradas’ de la literatura, es decir, grandes escritores del siglo XX. Serán tres centenarios, quizá el más importante, por su obra poética y en prosa, así como por su amistad con Gabriel García Márquez, es el de Álvaro Mutis, poeta nacido en Bogotá, el 25 de agosto de 1923, quien murió en México, el 22 de septiembre de 2013.



Mutis, quien recibió, entre otros, el Premio Cervantes de las Letras en 2001, cuenta con obras fundamentales como ‘Empresas y tribulaciones de Maqroll el Gaviero’, ‘Los elementos del desastre’, y ‘La mansión de Araucaíma’, obra que él llamó “relato gótico en tierra tropical”, y que fue esencial para la narrativa de las nuevas generaciones de escritores colombianos. También fue adaptada al cine por el director caleño Carlos Mayolo en 1986.



No menos importantes son los escritores Pedro Gómez Valderrama y Manuel Mejía Vallejo, nacidos también en 1923, el primero en Bucaramanga (Santander) y el segundo en Jericó (Antioquia), quienes son referentes de la novela y el cuento. Entre sus obras se destacan: ‘La otra raya del tigre’, ‘Invenciones y artificios’, ‘Muestras del diablo’, de Valderrama, quien se desempeñó en su momento como diplomático. Igualmente, las obras más reconocidas de Mejía Vallejo son ‘El día señalado’, ‘Aire de tango’, ‘La casa de las dos palmas’, ‘Cuentos de la zona tórrida’ y ‘El hombre que parecía un fantasma’.



A nivel latinoamericano, la poeta uruguaya Ida Vitale, Premio Cervantes y FIL de Lenguas Romances, cumplirá 100 años en vida.

Y los italianos, y el mundo, no dejarán de conmemorar a Italo Calvino, un clásico universal, nacido hace un siglo, el 15 de octubre.

Ópera, mambo, bolero y rock

Los centenarios musicales también tienen su agenda, y en ella figuran los 100 años de Alberto Amancio Beltrán, el cantante dominicano, conocido como ‘El negrito del Batey’, nacido un 5 de mayo de 1923 en Palo Blanco. Fue miembro de la Sonora Matancera, con quienes dejó éxitos como ‘Ignoro tu existencia’ y ‘Aunque me cueste la vida’.



Otros 100 años a conmemorar, será el natalicio de María Callas, la soprano de ascendencia griega, nacida en Estados Unidos, y considerada la cantante de ópera más eminente del siglo XX.



No obstante, el intérprete de boleros, valses, pasillos, tangos y yaravís, y considerado junto con Julio Jaramillo, uno de los grandes intérpretes del pasillo ecuatoriano, Olimpo León Cárdenas Moreira, también sonará en la agenda latinoamericana. Cárdenas nació un 5 de julio de 1923, en Vinces, Ecuador, y fue despedido en el Valle del Cauca, un 28 de julio de 1991.



Y como la salsa no mueren, menos lo hacen sus leyendas, por quienes se rememoran figuras como Pablo ‘Tito’ Rodríguez Lozada, más conocido como Tito Rodríguez, el cantautor, músico y director de orquesta puertorriqueño-estadounidense nacido un 4 de enero de 1923.



Otro Tito inolvidable, fue Ernesto Antonio ‘Tito’ Puente, a quién se le recuerda cada 20 de abril, fecha de su nacimiento, a ritmo de música cubana, son montuno, chachachá, mambo, bolero, pachanga, guaracha, jazz y salsa. El declarado por los soneros como el ‘Rey del Timbal’, recibirá un homenaje en el Día Nacional de la Salsa, el próximo 19 de marzo de 2023, en Puerto Rico.



También se cumplen 50 años de ‘The dark side of the moon’ de Pink Floyd, álbum publicado en 1973.

100 años de magia y locuras

La industria del entretenimiento tendrá dos conmemoraciones de primer nivel, por lo que se espera que se pongan en circulación una serie de productos audiovisuales y objetos de colección, alusivos a los 100 años de The Walt Disney Company, que se cumplen el 16 de octubre de 2023.



Fue el 16 de octubre de 1923 que el visionario Walt Disney y su hermano Roy, junto con el animador Ub Iwerks, fundaron la productora de películas animadas Disney Bros. Dos años después saldría a la luz su primer cortometraje donde apareció Mickey Mouse, aunque su primer gran éxito fue ‘Blanca Nieves y los siete enanitos’, estrenada en 1937.



Disney celebrará su centenario con el lanzamiento de ‘Wish’, musical animado original inspirado en el legado de las películas de Walt Disney Studio, la historia de la estrella fugaz que cumplió los deseos de sus personajes, en la que presenta todas las canciones nuevas de la artista nominada al Grammy Julia Michaels.



Se honrará además la celebración Disney100 con un nuevo logotipo de estudio, con el castillo diseñado en platino, frente a todos los estrenos de cine y transmisión de Disney que incluirán el recuento de acción en vivo de La Sirenita, la nueva Mansión Embrujada inspirada en la atracción del parque temático y un reinvención de la historia de Peter Pan en Peter Pan & Wendy.



Otro grande del entretenimiento que estará de festejo es Warner Bros Estudios —el de los Looney Tunes—, que cumple sus 100 el 4 de abril de 2023. Celebrará con un documental de tres partes de la historia de Warner Bros., de WB Unscripted Television que estrenará en HBO Max y socios; maratones de programación y episodios especiales en los más de 40 canales locales e internacionales de Warner Bros.



Discovery; entrevistas de archivo que se transmiten en Extra de las 29 temporadas de la serie de visitas al set, estrenos en alfombra roja y filmes clásicos de Warner Bros. en TCM.