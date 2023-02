Luis Miguel hace un regalo de San Valentín a sus fans anunciando su gira de conciertos

Un detalle de San Valentín hizo el 14 de febrero el cantante mexicano Luis Miguel a todos sus seguidores al anunciar en su red social de Instagram, el Tour para este año preparado por el cantante incluyen 200 presentaciones en vivo.



Con mucha expectativa sus seguidores han recibido este regalo, pero aún no se conocen los lugares, fechas y costos donde estaría 'Luismi', el interprete de 'La incondicional' o 'La media vuelta', pues la última vez que el artista de 52 años se presentó en México fue en el 2018.



Mientras se conoce más información de esta gira anunciada por Luis Miguel, su público puede preparar el karaoke en su casa y cantar sus grandes éxitos aquí recomendados:



"La Incondicional"

Tú, la misma siempre tú

Amistad, ternura, que se yo.



Tú, mi sombra has sido tú

La historia de un amor

Que no fue nada.



Tú, mi eternamente tú

Un hotel, tu cuerpo y un adiós.



Tú, mi oculta amiga, tú

Un golpe de pasión

Amor de madrugada.



No existe un lazo entre tú y yo

Nada de amores

Nada de nada.



Tú, la misma de ayer

La incondicional

La que no espera nada.



Tú, la misma de ayer

La que no supe amar

No sé porqué.



Tú, intensamente tú

Soledad, cariño yo que se

Tú, mis horas bajas, tú.



Un cuerpo de mujer

Un par de rosas blancas.



No existe un lazo entre tú y yo

No hubo promesas

Ni juramentos

Nada de nada.



Tú, la misma de ayer

La incondicional

La que no espera nada.



Tú, la misma de ayer

La que no supe amar

No sé porqué.

"La Media Vuelta"

Te vas porque yo quiero que te vayas

A la hora que yo quiera te detengo

Yo sé que mi cariño te hace falta

Porque quieras o no

Yo soy tu dueño



Yo quiero que te vayas por el mundo

Y quiero que conozcas mucha gente

Yo quiero que te besen otros labios

Para que me compares

Hoy, como siempre



Si encuentras un amor que te comprenda

Y sientas que te quiere más que nadie

Entonces yo daré la media vuelta

Y me iré con el sol

Cuando muera la tarde



Entonces yo daré la media vuelta

Y me iré con el sol

Cuando muera la tarde



Yo quiero que te vayas por el mundo

Y quiero que conozcas mucha gente

Yo quiero que te besen otros labios

Para que me compares

Hoy, como siempre



Si encuentras un amor que te comprenda

Y sientas que te quiere más que nadie

Entonces yo daré la media vuelta

Y me iré con el sol

Cuando muera la tarde



Entonces yo daré la media vuelta

Y me iré con el sol

Cuando muera la tarde

Te vas porque yo quiero que te vayas



Compositores: José Alfredo Jiménez-Sandoval

"Por Debajo de la Mesa"

Por debajo de la mesa

Acaricio tu rodilla y bebo

Sorbo a sorbo tu mirada

Angelical y respiro de tu

Boca esa flor de maravilla

Las alondras del deseo

Cantan, vuelan, vienen, van



Y me muero por llevarte

Al rincón de mi guarida

En donde escondo un beso

Con matiz de una ilusión

Se nos va acabando el trago

Sin saber qué es lo que hago

Si contengo mis instintos

O jamás te dejo ir



Y es que no sabes lo que tu me

Haces sentir

Si tu pudieras un minuto

Estar en mi

Tal vez te fundirías

A esta hoguera de mi sangre

Y vivirías aquí y yo abrazado a ti



Y es que no sabes lo que tú

Me haces sentir

Que no hay momento que

Yo pueda estar sin ti

Me absorbes el espacio

Y despacio me haces tuyo

Muere el orgullo en mi

Y es que no puedo estar sin ti



Me absorbes el espacio

Y despacio me haces tuyo

Muere el orgullo en mi

Y es que no puedo estar sin ti

Compositores: Armando Manzanero Canche / Luis Miguel