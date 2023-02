"Poco a poco el corazón va perdiendo la fe": los memes sobre la compra de boletas para RBD

Los fanáticos colombianos de RBD no se han quedado en silencio, ni siquiera cinco minutos, ante las fallas que ha tenido la plataforma web habilitada para la compra de boletas para el concierto de la banda el próximo 3 de noviembre en Medellín.



De hecho, en redes sociales han sido virales las denuncias de los usuarios quienes, aunque anhelaban adquirir entradas para ver a la agrupación después de 15 años, no han logrado realizar el proceso de compra de las entradas.



En redes sociales los fans de la banda han reportado que, desde las 9:00 a.m. de este miércoles, han habido una gran variedad de fallas en la plataforma que fue dispuesta para adquirir las entradas al show de RBD en Colombia.



Según las denuncias en redes, la página de e-Ticket, plataforma digital que comercializa las entradas, ha presentado varias fallas que han impedido que las boletas para el anhelado concierto sean adquiridas por los fanáticos.



Cabe recordar que la banda anunció que estará el próximo 3 de noviembre en el Atanasio Girardot de Medellín, luego de una espera de 15 años, cuando RBD hizo vibrar a su fans en el 2005.

Es de resaltar que la preventa de las boletas inició este 15 de febrero desde las 9:00 a.m. hasta las 11:59 p.m., y la venta para el público en general empezará el 17 de febrero alas 10:00 a.m.



La boleta más económica es en la gradería norte baja, que costará $99.000 (más servicio). Le sigue gradería norte alta que tiene un precio de $119.000 (más servicio).



La boletas más costosas son las de los palcos 'Soy Rebelde' y 'Sálvame', que oscilan entre $1.300.000 y $1.700.000 (más servicio).



