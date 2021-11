Los sabores de la galería Alameda que se destacaron en el 'Cosechando Sabores'

Los fogones de la icónica Galería Alameda se encendieron este fin de semana para cocinar a fuego lento los exquisitos sabores de la cocina vallecaucana y del Pacífico colombiano.



Esta vez uno de los centros de mercado más conocidos de la ciudad abrió sus puertas y fue el anfitrión de honor para la segunda versión del evento ‘Cosechando Sabores’, de Food Network -parte de Discovery Network. Un evento que funciona como vitrina para dar a conocer al mundo las delicias de la cocina colombiana y aporta a la reactivación turística de la región.



Detrás de un plato de comida tradicional viene una historia, las tradiciones heredadas de generación en generación que no dejan morir los sabores de resistencia impregnados en cada sabor de la cocina del Pacífico colombiano, así como los tradicionales sabores del sancocho de gallina o el plátano con queso que representa el departamento del Valle del Cauca.



“Yo aprendí a cocinar desde pequeña y eso es lo que siempre he hecho, lo que mi mamá y mi abuela me enseñaron, y así somos la mayoría de las cocineras de aquí, de la Galería”, dice Rubia Erminda Micolta, cocinera de la Galería.

El evento contó con la participación de diez duplas, donde se reunieron cocineros tradicionales de la plaza de mercado Alameda y chefs expertos de restaurantes de la ciudad. Esto con el propósito de plasmar en cada plato las recetas y presentar al público las delicias de los alimentos que se cocinan en esta región de Colombia.



La creación de la dupla, además de permitir llevar platos exquisitos a los comensales, abrió espacios de conocimiento entre las cocineras tradicionales de la galería y los Chefs.



Para Erminda Micolta Delgado, cocinera de la Alameda, estos espacios le permiten aprender distintas técnicas para su restaurante: “Nosotros tenemos nuestro cuento para cocinar y es lo que sabemos hacer, pero las personas que estudiaron gastronomía tienen técnicas y saben también mucho. Entonces, en estos espacios todos aprendemos y nos ayudamos”.

Cerdo en salsa Pacífico con camarones y cerdo con salsa y chontaduro, de Juan Carlos Quintero y Leidy Carabalí. José Luis Guzmán / El País

El evento ‘Cosechando Sabores’, de Food Network, delegó para cada pareja un reto gastronómico para presentar a los caleños y visitantes este fin de semana a la galería.



Entre las parejas se encontraron Daisy Orozco, de ‘Las Delicias de Ara’, acompañada del chef Pablo Ravasa, los cuales se encargaron de presentar y cocinar platos tradicionales con pollo.



Lady Carabalí, de ‘Lady Mar’, trabajó de la mano con Juan Carlos Quintero, del restaurante La Comitiva, y su reto fue realizar sus recetas con el cerdo como proteína principal.



Yihad Ghattas, chefs de la panadería tradicional Baraka, estuvo con la cocinera tradicional Julia, del restaurante ‘La Cocina de Julia’, y llevaron a la mesa de los caleños la combinación del pan artesanal hecho con masa madre y los sabores tradicionales del Valle del Cauca.



La chef Catalina Vélez, conocida por su restaurante Kiva y Luna y sus procesos en investigación culinarios, se juntó con la cocinera Lina Rodríguez, quien ha trabajado once años en la Alameda, tuvieron el reto de trabajar en los postres ancestrales que representan la dulzura del Pacífico colombiano.

Seviche Peruano, de la cocina de Ruby Micolta, fue uno de los platos de mar más solicitados en el en el evento ‘Cosechando Sabores’, de Food Network. José Luis Guzmán / El País

El evento contó con un aforo de alrededor de 2700 por día, donde los visitantes disfrutaron de la gastronomía de la región, acompañados de orquestas musicales de salsa, bolero y música decembrina para resaltar el talento y la cultura de este sector del país.



“Nosotros llevamos más de 30 años viniendo a almorzar los fines de semana, la comida de nuestra región es deliciosa y este evento ayuda a que todo el mundo la conozca y quiera venir a probarla”, expresa Jenny Rojas, asistente al evento.



Un aliado importante de la iniciativa fue Buchanan’s, que busca destacar la grandeza cultural del Pacífico, su comida, su música y su historia.

El evento contó con la participación de bandas musicales que resaltaron la cultura del Pacífico. José Luis Guzmán / El País

El Menú

Estas fueron algunos de los platos que pudieron disfrutar los visitantes.



Sopas:

Sopa de viejas y Sopa de Verduras y Quínoa.



Pasta:

Pasta larga con salsa napolitana, aceitunas, mini albóndigas de res, cerdo y tocineta ahumada



El del Pan:

Hamburguesa de sobrebarriga, pan casero con diferentes toppings