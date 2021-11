Un queso 'made in Cali' está entre los mejores del mundo

El sabor del queso colombiano conquistó los paladares y los corazones de los expertos en queso en el World Cheese Awards 2021, realizado en Oviedo, España. En esta edición del evento, que busca galardonar los mejores quesos del mundo, e participaron 45 países en diferentes categorías.



Los caleños Jessica Zangen y Juan Dennis participaron este mes, por primera vez, en el concurso con su emprendimiento La Ratonera, y tuvieron el reto de conquistar los paladares de los jurados más exquisitos en términos de quesos y lo consiguieron al obtener el primer lugar en la categoría Queso de Leche de Cabra Duro con su queso Flor de Montaña.



“Estamos muy felices de ganar y nos sentimos muy orgullosos de dejar en alto el nombre de nuestro país en una de las premiaciones de quesos con mayor prestigio. Ha sido increíble toda esta experiencia en un festival y competencia de esta magnitud. Un hecho que nos motiva, como queseros, a seguir haciendo lo mejor para todos nuestros clientes e inspirar a todas las queserías del país”, afirmó Jessica Zangen, cofundadora y gerente general de La Ratonera.

"Después de recibir el premio, nos motivamos a mandar otros quesos que sabemos que son muy buenos y por qué no, otro año ganar oro doble".

Jessica Zangen, emprendedora caleña.

Una empresa familiar que nace desde el amor con esta pareja de caleños en el cual han buscado las mejores estrategias para ser reconocidos como una de las mejores queseras del país, “Llevamos siete años en esta industria y nuestro deseo de seguir creciendo no para. Iniciamos con nuestra quesería en Chía y un local en la Zona G de Bogotá y luego fuimos expandiendo la presencia de nuestros quesos. Hoy ya tenemos varios puntos de venta dentro y fuera de la ciudad que cuentan con nuestros quesos”, comentó Zangen.



Uno de sus productos estrellas y con el que ganaron el oro en el World Cheese Awards es Flor de Montaña, un queso elaborado 100% con leche de cabra de un productor de leche aliado ubicado en las faldas de un cerro pexqueño ubicado en Ubaté.

Lea también: "Cali se ha vuelto cada vez más importante para mí": Juan Gabriel Vásquez



Dicho queso tiene un proceso de maduración entre seis y ocho meses y debe tener un proceso exacto y delicado para sacar los mejores resultados, que no dependen solo de la elaboración del queso, sino también de la alimentación de las cabras.



“Nosotros hacemos quesos de leche de cabra y leche de vaca de diferentes regiones, cada uno tiene unas características excepcionales, particularidades. Flor de La Montaña lo hacemos con leche de Ubaté con unas cabras que tienen libre pastoreo no únicamente se alimentan de pasto, sino también de unas flores le aportan unos sabores muy dulces que le da la acidez natural de la leche de cabra y hace que tenga un sabor que ha deleitado a los jurados”, contó Zangen.



Después de ganar este reconocimiento, la pareja caleña busca seguir creciendo y mejorando cada día para mantener firme la participación de Colombia en este tipo de eventos y seguir creciendo en términos de producción quesera,



“Nuestro foco está en seguir mostrando las capacidades que tienen colombiana, somos de los mejores productores de leche que tiene Latinoamérica, no solamente por la cantidad, sino por la calidad. Queremos seguir participando en este tipo de concursos para algún día ser el mejor queso del mundo”, concluyó Zangen.



Desde muy niña, Jessica Zangen

ha tenido acercamiento a los quesos madurados por las costumbres familiares heredadas de su familia materna.