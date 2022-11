¿Le gustó? Colombiano sorprendió a Cristiano Ronaldo al regalarle una mochila wayuu

Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más influyentes del mundo, fue sorprendido este miércoles por un fanático colombiano, quien viajó desde Bogotá hacia España paraver exclusivamente al jugador del Manchester United.



“No saben cuántas veces soñé con este momento. Con siquiera verlo de lejos me bastaba. Los que me conocen saben cuán importante es Cristiano Ronaldo para mí, el tipo que tiene gran parte de responsabilidad de que me encante este deporte”, sostuvo Sebastián Díaz, en una publicación dedicada al deportista.



Además, según el video que publicó en TikTok, varios jugadores empezaron a salir del mencionado aeropuerto, pero ninguno se detenía, por lo que las esperanzas de poder conocer a su ídolo cada vez disminuían, hasta que salió Ronaldo, quien con un gesto de cariño se acercó hacia su fanaticada y concedió algunas fotos; momento que Diaz aprovechó para entregarle una mochila Wayuu como símbolo de su admiración.



De acuerdo con el relato de Díaz, él viajó hasta España para poder ver a Ronaldo jugar, pues el portugués tenía una cita este jueves, 3 de noviembre, contra la Real Sociedad por la Uefa Europa League.



“Cuando se la di, la recibió, me miró y me agradeció. Eso me mató. Después entré en shock; las piernas no paraban de temblar. Mi vida se siente rara después de esa foto. Se los juro. Cumplí mi sueño”, agregó el joven.