'Chencho’, el caleño que superó las barreras y conquistó 'La Voz Senior'

José Inocencio Trejos Gonzáles, de 72 años, docente de lengua castellana retirado, quien nació en Cali y se crió en Buenaventura, fue el ganador de la segunda versión del concurso musical La Voz Senior, después de su impecable interpretación de Contigo Aprendí, junto a su entrenadora, la puertorriqueña Kany García.

‘Chencho’, como es llamado cariñosamente este caleño diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, se llevó $ 300 millones al conquistar al público del programa del canal Caracol, que a través del sistema de votación en plataforma lo eligió como el triunfador de esta versión. Además, cumplirá el sueño de grabar su primer sencillo musical con Universal Music.



El talento de este padre de María del Pilar, José David y Ángela, y abuelo de Juan David, Annie y Emma, hizo que durante las audiciones a ciegas, Kany García, Andrés Cepeda y Nacho, los entrenadores, se giraran y se pusieran de pie para aplaudir su maestría al cantar La Nave del Olvido, del repertorio del inolvidable José José. Pero fue la puertorriqueña quien convenció al participante de hacer parte de su equipo.



Durante la gala final, el dulce y sabio ‘Chencho’ compitió junto a Nubia Ibeth Cadavid, del equipo de Andrés Cepeda, y Gloria Helena Cano, del team Nacho, quienes también dieron una muestra de talento y carisma en el diamante de La Voz, y se llevaron a casa $ 100 y $ 50 millones, respectivamente, al ser los finalistas con las mejores voces entre participantes mayores de 60 años, que demostraron una vez más que los sueños no tienen edad.



Hablamos con la nueva Voz Senior.

Siento una felicidad inmensa. Él siempre me apoyó. Me inculcó ser berraca y valiente. Lo veo a él

y no dejo de sorprenderme. Los límites están en la mente”. Ángela Trejos, hija de ‘Chencho’.

¿Qué fue lo más valioso de participar en este concurso?



A diferencia de un buen número de participantes cuya vida artística es extensa y experimentada, yo solo tengo seis años de estar en una tarima con el grupo Tropic Alex. Antes solo cantaba en reuniones familiares y en los eventos del colegio en donde me desempeñaba como docente de lengua castellana. Por eso, lo más valioso de este concurso fue mejorar mi desempeño en esta profesión que ha pasado a formar parte de mi vida.



¿Qué enseñanzas, a nivel profesional y personal, le deja La Voz Senior?

A nivel profesional me enseñó que ser cantante deriva responsabilidad con el público y con uno mismo, y a nivel personal, me dio la oportunidad de reconocer lo valiosos que son nuestros compañeros, que antes que rivales, son nuestros colegas y hermanos de camino.



Dice don José Inocencio que uno de sus compañeros le decía que era un “gallo tapao” en el concurso, por su modestia, y que iba a llegar lejos por su talento. Especial para El País

¿Por qué escogió a Kany García como su entrenadora y cómo fue trabajar con ella?



Noté que la mayoría de cantantes, tanto en La Voz Kids, como en La Voz Senior, tienen como primera opción a Andrés Cepeda, de ahí que sea el primero en completar su equipo. Por eso decidí entre Nacho y Kany, y creo que fue mi mejor decisión.





¿Qué le quisiera decir a todas esas personas que votaron por usted y qué hará con el premio?

Solo tres palabras y en mayúsculas: “GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS”, por votar por el talento y no por lástima. Pregoné mi condición de salud, no para causar dolor, sino para animar a quienes han desarrollado esta enfermedad (Parkinson) y demostrarles que ésta no es disculpa para desempeñarse en la vida, solo se necesita constancia. Con el premio, lo más inmediato que haré será pagar deudas, luego, de pronto, darme una vueltica (léase “pasear”).



¿De quién heredó ese talento?



Mi abuela cantaba mientras lavaba la ropa y yo iba mucho a un bailadero en Buenaventura. Mi papá era muy afinado, pero no tenía oído, terminaba antes que la pista.

Checo Acosta junto a Kany García Especial para El País

¿Cómo lo recibió su familia en Cali, tras su triunfo?

¡No, no, no, solo faltaron los cohetes! Están muy contentos, es el papá, el abuelo, el esposo quien acaba de obtener un gran triunfo.



¿Qué lo animó a participar en un concurso musical?



Desde que estaba muy jovencito quise presentarme a una emisora, pero no me pararon muchas bolas. Este año estuve muy piloso, logré meterme en el cuento y aquí estoy cumpliendo mi sueño y viviendo una etapa de la vida muy bonita. Me pensioné como educador y me encontré con un grupo musical, ya llevo siete meses con ellos y estoy más canchero en la parte vocal.



¿Cómo se sintió cantando a dúo con Kany García?



Yo veo esa presentación y creo que la sacamos del estadio. Tuvimos un ensayo esa tarde de la final. Yo cojo muy fácil la parte musical, nació conmigo.