Karol G deslumbró a 38 mil personas en Cali, con el Grupo Niche como invitado especial

Con juegos pirotécnicos, y una gran puesta en escena, con luces, fuego, y bailarinas, la cantante paisa conquistó a los caleños que llegaron desde muy temprano al Estadio Olímpico Pascual Guerrero.



La artista de talla mundial se tomó Cali y puso a vibrar a 38 mil personas en uno de los conciertos de música urbana más esperados del año.



Locales y turistas corearon 'A ella', ‘200 copas’ y ‘Mami’, letras, cargadas de energía y empoderamiento que fueron cantadas, una a una por el público que, pese a la lluvia que cayó en la sucursal del cielo, no sé relegó.



Karol G sorprendió al público caleño con su invitado sorpresa, el Grupo Niche. Con ellos, la paisa interpretó ‘Cali Pachanguero’, que fue coreado por los asistentes.



La reina, como la conocen algunos de sus seguidores, bailó al ritmo de la salsa y desató la euforia de los miles de asistentes. 10 bailarinas y 6 músicas completaron la performance.



Y luego de interpretar la emblemática canción de la capital vallecaucana les cedió el escenario para que cantaran su éxito ‘Algo que se quede’. Para los espectadores, ese fue el momento más emocionante de la noche.



🎤Casi 40 mil fanáticos disfrutaron del concierto de la ‘Bichota’, Karol G, en el Estadio Pascual Guerrero, una presentación en la que también brilló la salsa con la compañía del Grupo Niche.



En medio de su concierto, Karol G se dirigió hasta el centro del estadio y estuvo al borde del llanto. Desde allí dirigió unas emotivas palabras a su público, que ocupó casi el total de la silletería.



“Mi casa es Colombia, yo me siento muy agradecida de que ustedes me quieran tanto, y es algo que no voy a dejar de agradecer y que no me acostumbro, me lo disfruto mucho. Los amo y esta canción se las voy a dedicar a todos esta noche”, dijo la paisa antes de interpretar su nuevo éxito musical ‘Provenza’, con el que también cerró su show.



En el concierto también la acompañó Ryan Castro, el cantante puertorriqueño que interpreta ‘Jordan’ y ‘Monastery’.



La sensualidad de Karol G fue protagonista en medio de su ‘show’. Con varios cambios de vestuario, brilló con colores como el rojo, el negro y el dorado.



Y es que los atuendos de Carolina Giraldo, siempre captan la atención. Entre los caleños que le cumplieron la cita a la artista, hubo jóvenes que usaron extensiones y trenzas azules, muy al estilo de la cantante del género urbano e incluso emularon sus atrevidos looks.