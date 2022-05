Madonna no se apaga: una mirada a los nuevos rumbos de la eterna reina del pop

Reinventarse o morir. Ese es, al parecer, el lema de Madonna. Lo ha sido durante más de 40 años de carrera, y lo sigue siendo. A sus 63 años, Madonna Louise Ciccone, sigue imparable.



Su más reciente presentación fue en Medellín, allí acompañó al colombiano Maluma, con quien la une una estrecha amistad desde que grabaron la canción ‘Medellín’ en 2019.



Podríamos referirnos a ella como una estrella en movimiento, una evolución, transformación, metamorfosis. Todos estos sinónimos le calzan perfecto a una de las artistas más célebres del mundo, la Reina del Pop, Madonna.



Para Manolo Bellón, periodista musical y escritor, la llamada ‘material girl’ ha sido tal vez la mujer más influyente de toda la historia musical. “Desde sus primeros singles, estaba muy clara en lo que quería hacer, pop dance con un enfoque alternativo. De entrada se mostró como una rebelde y en ese sentido, le ha abierto caminos a muchas artistas que vinieron después.



El periodista está convencido que desde un principio, Madonna “no se iba a conformar, ni se ha conformado con las normas impuestas por la industria o por la sociedad”.



En sus canciones siempre ha defendido el rol de una mujer fuerte, independiente y ambiciosa. Los mensajes en sus canciones siguen vigentes tras cuatro décadas.

El cantante Maluma se presenta en el escenario junto con el ícono pop Madonna durante su concierto "Medallo in the Map", en Medellín, Colombia, el 30 de abril de 2022. Fredy BUILES / AFP

‘Madonna Baby’

El que Madonna viniera a cantar a Medellín con Maluma es un gesto tremendamente significativo, especialmente después de los quebrantos de salud que han afectado a la estrella en los últimos años y que, en varias ocasiones, la han obligado a cancelar varias presentaciones.



A Maluma lo conoció en los MTV Video Music Awards, en 2018. En una reciente entrevista con el programa de YouTube Molusco Tv, el colombiano reveló detalles de su relación y contó cómo se conocieron.



“Siempre supe que Michael Jackson era el rey del pop y que la reina era Madonna. Es el referente más grande de la música en el planeta. Yo decía ‘si la veo, ya quedo feliz, me voy pa’ mi casa feliz’”, relató el paisa.

"Un día llegaré sin duda a dominar el mundo. Y quizá entonces, llegaré a ser más famosa que Jesús” Madonna

Cuenta él que al entrar al camerino de la diva del pop, ella estaba hablando con Lenny Kravitz. Me dijo: ‘Hola, un placer conocerte’. Me puse pálido, amarillo, verde y ella me dijo que saludara a Lenny. Les dije que era muy fan de ellos”.



Luego del encuentro, el ‘Papi Juancho’ recibió un mensaje escrito de Madonna. “Le dije a mi equipo de trabajo que quería enviarle unas flores al hotel, porque me pareció un gesto muy bonito. Estoy seguro que ella no le abre las puertas del camerino a nadie. Luego vi el celular y ella me había escrito. Todo era tan surreal, un momento muy extraño, yo convencí a Madonna de ir a Medellín al Atanasio Girardot, en mi tierra, y estoy seguro que ella no va a ningún lado si no es su concierto”.

‘Cripto’ al desnudo

Cada vez son más los artistas que se animan a invertir o participar en proyectos de criptomoneda y arte digital. Pero como era de esperarse, pocos han causado tal revuelo como la colección de NFT (un activo digital que representa objetos del mundo real) de Madonna, quien aparece en tres videos animados desnuda y dando a luz a mariposas, árboles y lombrices. Lo que más ha causado revuelo en redes sociales, fue la inclusión de un modelo 3D de su vagina.

"Madonna no tiene paralelos, no tiene con quien compararse, rompió limites con una frescura y una credibilidad, que es sorprendente”

Manolo Bellón.

El material, que fue grabado con ella y luego recreado digitalmente en 3D por el artista Mike Winkelmann (conocido como Beeple), será subastado para apoyar a tres fundaciones benéficas, las cuales están enfocadas en ayudar psicológicamente a niños afectados por la guerra en Ucrania; a mujeres sobrevivientes de violencia extrema en el Congo, y a afrodescendientes encarceladas.



“Estoy haciendo lo que las mujeres han hecho desde el principio de los tiempos, que es dar a luz. Pero en un nivel más existencial, estoy dando a luz al arte y la creatividad y estaríamos perdidos sin ambos”, dijo Madonna, tras la polémica.

“Una buena chica católica”

“Hola, Papa Francisco. Soy una buena católica. ¡Lo juro! ¡Quiero decir que no juro! Han pasado algunas décadas de mi última confesión. ¿Sería posible reunirnos algún día para discutir alguno de estos asuntos importantes?”, escribió Madonna a través de su cuenta de Twitter.



Una cosa está muy clara, hasta en el Vaticano escuchan a la intérprete de ‘Vogue’, y es por eso que, se dice, que ha sido excomulgada hasta en tres ocasiones.



La primera fue tras su éxito ‘Like a Prayer’, muy criticado por la comunidad religiosa debido al empleo de simbología, como cruces o imágenes de Jesucristo en llamas. La segunda, fue por ‘Justify My Love’, que traspasó fronteras con el boicot solicitado por parte de Juan Pablo II, a causa de la utilización de extractos del texto del Apocalipsis y la promoción de la masturbación en sus letras. La tercera no está muy clara, pero fue en 2006, durante el paso de su gira ‘Confessions Tour’ por Roma, donde la artista cantó desde una cruz, utilizando una corona de espinas.



Palabras sobran para describir el legado de Madonna. Muchos lo han intentado, pero nadie lo ha conseguido, como lo hizo ella al aceptar el premio Mujer del Año en los Billboard 2016. “Gracias por reconocer mi capacidad para sobrellevar 34 años de carrera en medio de un sexismo flagrante y una misoginia y abusos constantes”.



El próximo 24 de junio Madonna lanzará el álbum 'Finally Enough Love', una recopilación de 50 nuevas grabaciones de éxitos.

Le gustan menores

Así como su carrera, su vida personal y sentimental también ha estado llena de titulares.



Tras varias relaciones en sus inicios musicales, conoció al que sería su primer gran amor: Sean Penn, dos años menor que ella.



Se casaron en 1985 y aunque todo parecía idílico (tanto como permite Hollywood), la relación se tornó tormentosa, con situaciones de violencia doméstica y tras cuatro años de matrimonio, todo terminó en divorcio.



Tras el fin de su enlace con el actor, la cantante tuvo un breve romance con John F. Kennedy Jr. y se le relacionó con Lenny Kravitz, con el rapero Vanilla Ice, con la modelo y actriz japonesa Jenny Shimizu, el modelo Tony Ward y con José Canseco, jugador de béisbol.



Su siguiente relación estable fue con el bailarín Carlos León y fruto de esta, nació Lourdes María, la primera hija de la cantante.



En el 2000 se casó con el director de cine Guy Ritchie, en una ceremonia privada en Escocia. Ocho años después, ambos anunciaron su divorcio, en medio de especulaciones sobre una pelea por la adopción de un niño huérfano de Malaui. La batalla legal se agudizó cuando Ritchie pidió más dinero para firmar el divorcio, y la custodia de su hijo Rocco.



Actualmente es madre de seis hijos: Lourdes Leon, Rocco Ritchie, David Banda y Mercy James, a los que adoptó junto a Ritchie en 2006 y 2009 respectivamente; y las gemelas Stella y Esther a las que adoptó en solitario en 2017.



Después de su divorcio, Madonna estuvo con Jesús Luz, modelo y DJ brasileño, 29 años menor que ella. En 2014 fue fotografiada con otro bailarín: Timor Steffens, de 26 años. Más tarde se le vinculó con el modelo Kevin Sampaio, de 31 años por aquel entonces, y con Abouabakar Soumahoro, de 26. Todos fueron romances breves.



Hace poco terminó su más reciente relación con Ahlamalik Williams, de 23 años, quien hacía parte de su grupo de bailarines.

¡La ‘reina del pop’ está soltera de nuevo!

Madonna ¿irreconocible?

La cantante Madonna. Especial para El País

Un lifting facial para levantar la piel de rostro y cuello; cirugía de párpados o blefaroplastia para eliminar el exceso de piel sobre los ojos; rellenos con ácido hialurónico en labios y algunas aplicaciones de bótox, han sido algunos de los retoques a los que se ha sometido la Reina del Pop a sus 63 años. Pero, ¿a qué viene su extremo cambio físico?



Para la cirujana plástica Lina Triana, ver a una Madonna rejuvenecida hace parte de lo que muchos buscan hoy, preservar la juventud y la belleza. “Madonna es una persona pública, una artista que necesita verse bien a pesar de su edad, y eso fue lo que hizo, perdurar como lo ha sido siempre, una diva del pop. Sin embargo, sobre si esto es algo exagerado o no para su edad, solo puedo decir que todo en extremo es malo.



Diferente sería ver hoy una Madonna arrugadita que, por más de que sea una diva, no mostraría esa energía y pasión por lo que hace, y tal vez, no movería masas”.



Lo cierto es que para muchos, la reina del pop sigue sumando años en eterna juventud, reconquistando a los seguidores de antaño y agregando otros más a su listado.

Madonna ya lo hizo primero