La actriz y cantante Jennifer Lopez celebró este sábado sus 52 años compartiendo fotografías y videos de un paseo en el mar, en el que se le ve radiante.

Además de mostrar su espectacular figura en un bikini de estampados rojos y dorados, la superestrella evidenció que está felizmente enamorada.

Así es, ya como se conocía, la cantante volvió con su ex Ben Affleck, con quien se tomó una foto de un apasionado beso que divulgó en todas sus redes sociales.



El nuevo romance de la pareja, que terminaron hace 17 años, tiene enloquecidos a sus fans y a los paparazzis, luego de verlos de paseo a inicios de año. Por su relación, son conocidos como 'Bennifer'.

Pues ahora la cantante de 'On the floor' y 'Get Right', muestra sin tapujos su romance con el actor y director de cine, luego de romper hace poco con Alex Rodríguez.

Como se sabe, en los 17 años que estuvieron separados López y Affleck tuvieron diversas relaciones y cada uno estuvo casado antes: la Diva del Bronx con Marc Anthony y el actor de Batman con Jennifer Garner.