Jamming Festival 2022: organizadores confirman que el evento fue aplazado 

A través de un comunicado, la Alcaldía de Ibagué confirmó el aplazamiento del Jamming Festival, evento musical que durante tres días iba a celebrarse en el centro recreacional Playa Hawai, ubicado a las afueras de la capital del Tolima.



Greis Cifuente, secretaría de Cultura de Ibagué señaló lo siguiente con respecto al hecho: “Lamentamos mucho esta situación y esperamos que el Festival pueda sacar un comunicado cuanto antes para informar y dar las razones a las personas que compraron las boletas".



Lea además: 'El Mindo' cuenta cómo consiguió trabajar con el actor Ryan Reynolds para Netflix

Así mismo, Andrés Hurtado, alcalde de Ibagué se pronunció al respecto, señalando que la noticia los tomó por sorpresa, pues esperaban la llegada de millones de turistas europeos y estadounidenses, lo cual beneficiaría al territorio.





Se calculaban un total de 13.000 personas extranjeras para la celebración del evento.

"Nosotros tenemos una información primaria, porque nos levantamos con esa noticia el día de hoy. El empresario manifestó que va a sacar un comunicado porque varios artistas cancelaron y el evento se aplazó . Estábamos al 100 % de la capacidad hotelera y nos tocó habilitar apartamentos", aseguró el mandatario a Blu Radio.

Lea también: Luego de la demanda por el tema 'Safaera', Bad Bunny se quedaría con el 1% de la regalías

Por lo que se conoce de la décima versión del Festival Jamming, los organizadores no habrían informado a través de su página web oficial y redes sociales de algunos cambios y cancelaciones de sus artistas, por lo que este sería uno de los detonantes para que no se realizará.



"La autoridad evidenció a través de visitas administrativas de inspección y requerimientos de información, que al parecer las condiciones inicialmente informadas sobre el evento, los artistas y el orden de las presentaciones de los mismos, habían variado, sin que presuntamente se hubiesen informado a los consumidores de manera clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea", comunicó la SuperIndustria tra el hecho.



Cabe señalar que hasta el momento los organizadores del Jamming Festival no han sacado un comunicado oficial en el que expliquen la situación.