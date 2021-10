Gloria Estefan reveló que fue abusada sexualmente cuando era una niña

La estrella del pop y ganadora del Grammy Gloria Estefan reveló el jueves que fue abusada sexualmente por un familiar cuando tenía nueve años.



La cantante cubano-estadounidense compartió el trauma de infancia en un episodio de su serie de Facebook Watch "Red Table Talk: The Estefans", junto a su hija y su sobrina.

"El noventa y tres por ciento de los niños abusados conocen y confían en sus abusadores. Y lo sé, porque yo fui uno de ellos", dijo Estefan, ahora de 64 años.



El abuso fue cometido por un pariente lejano "en una posición de poder" mientras Estefan acudía a una escuela de música.



El abusador explotó la confianza de la madre de Estefan para aprovecharse de la niña, de acuerdo con el relato.



Estefan describió cómo su madre se había "sentido afortunada" de que el maestro de música dijera que su hija tenía talento y le prestara especial atención.



"Sabía que esta era una situación muy peligrosa", dijo Estefan.



"Y cuando me rebelé y le dije que esto no podía suceder, que no podía hacer eso, él me dijo: 'Tu padre está en Vietnam, tu madre está sola y la mataré si le cuentas'," relató Estefan, quien dijo haber perdido cabello por la ansiedad que que provocaba la situación.

Finalmente le contó a su madre y llamaron a la policía, que aconsejó no presentar cargos porque la niña "atravesaría un trauma peor" si subía al estrado para testificar.



En el episodio apareció también Clare Crawley, celebridad de la televisión, para contar su propia historia de abuso cuando era menor.



"No quería quedarme callada mientras tu eres valiente y compartes tu historia", le dijo Estefan a Crawley.