Shakira, la reconocida y laureada cantante barranquillera, reveló que fue atacada por jabalíes en un parque de Barcelona, mientras estaba con su hijo mayor, Milan.



La artista relató a través de las 'stories' de su perfil los momentos de pánico que vivió en el momento que se cruzó en su camino con dos de esos pequeños mamíferos.



"Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque, me han atacado, me han reventado todo", contó Shakira, al tiempo que mostraba un maletín deshilachado y con manchas de barro.



La intérprete de 'Hips don't lie' y 'Antología' continuó, con la voz algo desesperada, su relato: "se iban llevando mi bolso para el bosque, con mi teléfono. Al final me han dejado el bolso, ¡me los he enfrentado!".



"Milan, di, di la verdad, cómo tu mami se ha enfrentado a los jabalíes", dice finalmente la cantante, ante la incredulidad de su hijo mayor, quien simplemente se aleja.



Shakira, su pareja -el futbolista catalán Gerard Piqué- y sus hijos residen en una zona exclusiva de la sierra de Collserola. Cerca de la vivienda se encuentra el parque de Collserola, un espacio natural muy frecuentado por senderistas y amantes del aire libre.



La presencia de jabalíes en cercanías a zonas urbanas ha ido en aumento debido a que se han ido habituando a los alimentos de origen humano.



Las autoridades de ese país han advertido que algunos ejemplares, al acostumbrarse a la presencia humana, se han vuelto "más exigentes" y pueden llegar a agredir a las personas.



"Algunas veces se producen incidentes con los jabalíes en áreas de ocio y otros equipamientos del parque de Collserola y, por eso, es necesario extremar las precauciones ante la presencia de estos animales", aconsejan desde el Ayuntamiento de Barcelona.