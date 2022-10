Festival Mundial de la Salsa: Todo lo que debe saber para no perderse este evento

ali sigue disfrutando de la salsa la ciudad desde hoy será el escenario de la edición número 17 del Festival Mundial de la Salsa, que se realiza hasta 30 de octubre y este año reunirá a los colectivos locales y a más de 4.000 bailarines nacionales y 20 delegaciones provenientes de Japón, Suecia, Serbia, Italia, Francia, España, Suiza, Trinidad y Tobago, Panamá, México, entre otros países.



Los amantes de la salsa disfrutarán de cinco días con eventos para toda la familia, pues a lo largo de las diferentes jornadas del evento se contará con actividades como encuentros de viejotecas y salsotecas, noche de timba, bailadores, melómanos, coleccionistas, salsa en familia, clases de baile, aerorumba y percusión, muestras gastronómicas, artesanías y experiencias interactivas alrededor del festival, generando un contexto ideal para todos los gustos.



La entrada y las actividades al interior de la Ciudadela, que son totalmente gratis, se extienden desde las 8:00 a.m. hasta la medianoche.

Hoy el Festival tendrá una inauguración ‘muy caleña’, con un concierto a cargo de una de las orquestas más icónicas como lo es El Grupo Niche, que al ritmo de los clásicos como Una Aventura, ‘Cali Pachanguero’ y ‘Del Puente Pa’ Allá’, darán inicio a la fiesta salsera desde las 8:00 p.m.

Las delegaciones internacionales que más integrantes aportarán al Festival se destacan Puerto Rico con 100 personas, Venezuela con 62 y Ecuador con 15 personas.

“La invitación es para todos los caleños, colombianos y extranjeros para que se den cita en la Ciudadela de la Salsa en el Coliseo El Pueblo, donde tendremos varios espacios para toda la familia en esta gran fiesta de nuestra cultura salsera”, extendió la invitación Edwin Chica, Director del 17 Festival Mundial de la Salsa.



El concurso de baile es sin duda uno de los principales atractivos del Festival, en esta ocasión la competencia estará dividida en tres categorías: infantil, amateur y profesional, todas contando con un proceso de eliminatorias, semifinales y finales de cada categoría realizadas entre la Caseta Actores de la Salsa y el Coliseo El Pueblo.



Las eliminatorias del concurso de baile se llevarán a cabo en simultáneo en La Caseta Actores de la Salsa, la categoría Ameteur: jueves 27 de octubre desde las 8:0 0 am hasta las 7:45 pm; las semifinales, el viernes 28 de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en la misma carpa; por último, las finales serán el sábado 29 en el Coliseo El Pueblo de 4:00 pm a 11:00 pm coronando a los campeones del concurso.

Uno de los objetivos del festival para este 2022 es globalizarlo. Para ello se hizo una articulación con entidades internacionales Fotos El País

La categoría infantil nacionales desarrollará su proceso de eliminatorias el viernes 28 de octubre en el Coliseo El Pueblo entre las 8:00 am y las 4:30 pm; las semifinales el sábado 29 de 8:00 AM a 12:30 pm y posteriormente la final el domingo 30 entre las 8:00 am y las 12:00 pm.



La categoría profesional será desde el jueves 27 de octubre en el Coliseo El Pueblo llevando a cabo las eliminatorias desde las 8:00 am hasta las 3:00 pm; las finales el domingo 30 en el Coliseo a partir de las 9:00 am.



Además este año el Festival contará con una categoría muy especial, que es la modalidad de ensamble, la cual consta de la unión entre orquestas y bailarines compitiendo entre sí, “este año tenemos 17 ensambles, un show para toda la familia y que identifica la cultura de la ciudad”, explica Chica.



La Capital Mundial de la Salsa calentó motores para dar inicio al Festival con la presentación de la primera Cumbre de la Salsa que se realizó del 25 al 26 de este mes, el cual contó con conversatorios, espacios académicos y culturales donde los caleños compartieron con importantes exponentes del género en la ciudad, e incluso disfrutaron de conciertos en espacios públicos como la terminal de transporte, el Coliseo del Pueblo y el Centro Cultural de Cali.



La Cumbre contó con invitados especiales y referentes de la ciudad como el músico vallecaucano Mauro Castillo, El Mulato y Sergio George, productor de importantes exponentes del género como Marc Antony.