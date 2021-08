El impresionante talento infantil que ha revelado La Voz Kids

Fueron miles de inscripciones de niñas y niños menores de 15 años las que se recibieron, a través de convocatoria abierta, en la plataforma web del Canal Caracol, para participar en la quinta temporada de La Voz Kids.



“Cada uno debía llenar el formulario digital, acompañarlo de un vídeo y el comité evaluador, conformado por productores musicales y coaches vocales, filtraron cada material hasta llegar a un grupo de 500 niños”, dice Shela Aguilera, productora general del programa.



“En el siguiente filtro se entrevistaron y escucharon los aspirantes, de manera virtual, para seleccionar a un grupo de 106 que fueron los elegidos, para presentarse ante los entrenadores en las audiciones a ciegas”, agrega y dice que la tecnología ayudó para que se recibieran inscripciones de todo el país. “En esta temporada participaron más activamente de Pasto, Cauca, Cúcuta, Boyacá. La región de la Costa, Cundinamarca, Eje Cafetero, Antioquia, Los Llanos y el Valle del Cauca siempre han estado presentes, al igual que Venezuela”.



Este año el formato abrió sus puertas a niños de 5 años en adelante que “han demostrado tener una personalidad única y un talento avanzado para sus edades”, expresa la productora.



Los entrenadores, la española-mexicana Natalia Jiménez, el mexicano Jesús Navarro y el colombiano Andrés Cepeda, están pendientes de la evolución de los integrantes de sus equipos. Cada jornada está diseñada para que los niños realicen actividades necesarias a su edad: recrearse, hacer tareas, ensayar y descansar, por ello reciben entrenamiento vocal, control de la respiración, pronunciación, vocalización, manejo de escenario, así como de micrófonos y de cámaras. Además, dice Shela, cuentan con “profesores vocales, productores musicales, grupo médico y sicológico y equipo de escolarización que refuerza las labores del colegio, y otro de recreación”.



En ese sentido, Juan Diego Vejarano Moreno, músico, profesor de técnica vocal de Bellas Artes, en Cali, dice que “estos concursos se deben aprovechar como un escenario ideal y formativo, que le permita a los participantes una experiencia múltiple. El concursante debe aprender del trabajo y montaje musical y palpar el ejercicio que implica el gran escenario televisivo, aspectos impecables en esta producción”. Hace énfasis en que “el premio y el triunfo deben tomarse como una grata posibilidad, pero debe primar la experiencia que brindan estas vivencias”.

Este viernes ganaron en unas disputadas batallas musicales: Tefy, del equipo Cepeda; Sneider, del equipo Jesús, y Mía, del ‘team’ Natalia.

Todas las noches el programa arranca lágrimas en una audiencia a la que se le parte el corazón viendo cómo los niños reciben un “no” de su coach. Al respecto, Yeison Jiménez, asesor del ‘team’ Natalia, le dijo a los participantes que el no quedar no significa perder y que deben continuar con su sueño: “Perdí un concurso por interpretar rancheras, género poco comercial en ese momento y llevo diez años de carrera”, dijo el intérprete de música popular.



Eso es lo que destaca de los participantes este año, más allá del talento y espontaneidad, Carlos Omar Saldarriaga, realizador del programa Radio Express de Javeriana Estéreo, “tienen una gran capacidad para asimilar el ‘no’ de la mejor manera. En muchos casos hemos visto que, en vez de ponerse a llorar, los niños asumen muy bien la situación e interactúan con los jurados y hasta cantan con ellos”.



Y el público ha respondido de manera arrolladora. El programa ocupa el primer lugar del rating de la televisión nacional, con un 45,7 % de share promedio y el más alto ha sido de 48,1 %. El rating promedio es de 13,3 % siendo el más alto el del jueves 22 de julio y viernes 23 de julio, de 14,5 %. Según Saldarriaga, “es una excelente propuesta para la familia. Los jurados se ven comprometidos, en especial Andrés Cepeda, el veterano del grupo”. Destaca que Caracol fue a diferentes regiones del país a entrevistar a los chicos antes de las audiciones, “con grandes historias de superación”. Exalta talentos como Josué, de Medellín, del equipo Cepeda y a Sergio, de Cali, del ‘team’ de Natalia, que fue eliminado en una batalla musical en la que interpretaron el éxito de Sinatra: ‘A mi Manera’, y que ganó Alan, de Barranquilla. Natalia lo eligió, pese al caudal de aire de Santiago y a la potencia y estilo de Sergio, exaltadas por Axel.



Decisiones como esa generan polémica. El músico y profesor Vejarano opina que Sergio debió ganar, “su voz en color, calidez, precisión, madurez, musicalidad, carisma, es la mejor de las tres”. Y aplaude la elección de Isabella por parte de Jesús Navarro, la cual compitió con Angie y Danna cantando ‘La Nave del Olvido’, éxito de José José: “Se evidencia que su voz es la mejor en color, expresión, firmeza y calidad”.



El coach mexicano le dijo a Isabella, quien toca clarinete y piano: “Tomaste el control de tu voz, la enfocaste y engolaste”, elogió las variaciones que introdujo Angie y el crecimiento musical de Danna. Por su parte, el cantante argentino Axel, asesor de Cepeda, alabó el talento de las tres: “lo que salga de aquí, va a ser una estrella”.



Para Cepeda tampoco fue fácil decidirse entre Josué, de Medellín; Josneider, de Cúcuta, y Miguel Ángel, de Guachucá, Nariño. “¿Qué les puedo decir? Te quiero, te quiero y te quiero. Los tres me hacen sentir muy orgulloso. Parecen esos niños aplicadísimos del salón que todo lo hacen perfecto”, les dijo refiriéndose a su interpretación del tema que hiciera éxito Nino Bravo.

Del team Natalia se enfrentaron el jueves Paquito, Ángel y Dylan, cantando ‘La media vuelta’. Ganó Dylan, con padre y abuelo mariachis. Cortesía La Voz Kids

"Niños frescos, alegres, divertidos y extrovertidos, nos han sorprendido

en esta temporada. Son una radiografía del país, con sus historias nos han mostrado su mundo y es imposible no enamorarse". Shela Aguilera,

productora general de La Voz Kids.

Natalia intervino diciendo: “Me siento mal de escucharlos gratis”, y Axel expresó: “Te felicito Andrés, descubriste tres artistas gigantes en envases pequeños”. “Hay muchas personas que cantan muy bien, pero no transmiten. Ustedes tienen el fuego en su corazón”, opinó Yeison Jiménez. Al escuchar el veredicto de su coach: “La voz que continúa en el programa es la de Josué”, el niño se arrodilló y respondió con un “gracias” entrecortado por la emoción.



En estas ‘batallas’, los niños no llevan guantes y en el ring musical cantan mensajes positivos sobre esta experiencia, como ocurrió en la presentación de Dicsy, de Barranquilla; Angelyn, de la Unión Magdalena, y Sara, del Eje Cafetero, del equipo Natalia, quienes interpretaron ‘Valió la Pena’, de Marc Anthony. Dicsy soneó: “No tengo duda de mi propia voz”, Angelyn: “respeto mi proceso, de nada me arrepiento”, y Sara: “Estar aquí es una bendición”. La ganadora fue Angelyn, “por la potencia de su voz y su alegría”, dijo la coach, mientras la niña instó a sus compañeras a no dejar de soñar y seguir su carrera en la música.



En otra batalla del equipo Natalia, en la que Isa Tous, de Pereira; Isabella, de Santa Marta y Shaireth, de Riohacha, cantaron ‘La vida es un carnaval’, esta última, de 8 años, cuya mamá vende balacas en las calles de La Guajira, conmovió una vez más a su coach, quien expresó entre lágrimas: “Estoy súper orgullosa de vosotras tres. Pero tengo que salvar a Shaireth”.



Cepeda se debatió entre el serio pero preciso Darwin; Jackson Barreto, carismático venezolano imitador de Diomedes Díaz, y Dany Beltrán, con el swing de la música norteña, intérprete de acordeón y guitarra que pasa por el cambio de voz. Al escucharlos cantar ‘Te Voy a Olvidar’, el coach se decidió por Darwin. El jueves, el cantautor bogotano recibió el reproche de Natalia Jiménez por poner a todos los buenos en una batalla, pero entre Juan Esteban, María Juliana y Fraylin, dijo “me voy con lo conmovedor, con el carácter” y escogió a este último.



Del equipo Jesús, asesorado por las Ventino, Leyder, Dylan y Miguel cantaron ‘Si nos dejan’: “Los tres tienen un chorrononón de voz”, les dijo. Cepeda alabó de Leyder su gran caudal de voz y afinación, de Dylan la galantería y el crecimiento, y de Miguel, la capacidad interpretativa a sus 11 años. El ganador fue Leyder. El mexicano también enfrentó cantando ‘Cuan lejos voy’ a: Celeste, de Medellín, de 6 años, y desde Moniquirá, Boyacá, Allegra, de 8 años. “Ambas tienen madera de grandes artistas, pero en este momento podemos trabajar más con Allegra”.

Del equipo de Jesús salió Ágatha: no participó en la batalla. con Celeste y Allegra. El jueves, entre María Victoria, Julieta y Samu, ganó Samu. Cortesía La Voz Kids

Etapas

En las Audiciones a Ciegas los entrenadores, de espaldas a los concursantes, se giraban y oprimían el botón por su voz favorita. Si se giraban varios, el participante decidía a cuál equipo irse.



En las Batallas, tres participantes de un equipo interpretan una canción y su entrenador elige el que va a la siguiente etapa. Cada coach inicia con 27 concursantes y al final deberá tener 9.



Súper Batallas. Cada coach organiza 3 batallas de 3 participantes, cada uno con una canción distinta.



Los Rescates. Los eliminados en las Súper Batallas se presentarán con la canción que elijan, seis ingresarán de nuevo y eligirán a su coach.



Shows en vivo. Cada entrenador llegará con cinco participantes a los shows y saldrá uno diario hasta que queden tres.