Ibai Llanos, el gamer de Twitch con línea directa a Messi y otros astros del fútbol

Un 'gamer' ganador

Con siete millones de seguidores el canal de Ibai Llanos, más conocido como Ibai, se encuentra entre los diez más importantes del mundo. Por dicho medio digital han pasado deportistas como Dybala y Piqué. Incluso jugó el famoso juego en línea Among Us con Neymar y el delantero Kun Aguero.



Aunque su trayectoria es bastante larga, en las últimas semanas ha sido reconocido a nivel mundial por lograr lo que todos los periodistas del orbe buscaban: una exclusiva con Lionel Messi, tras su llegada al París Saint-Germain. La única persona con la que la ‘pulga’ se vio sonriente y cómodo.

“Es uno de los influenciadores más importantes y está marcando la diferencia, porque convirtió el mundo del periodismo deportivo en algo más fácil de digerir para los jóvenes y los protagonistas, que son los jugadores”, comenta Ricardo ‘El Gato Arce’, periodista deportivo.



Hoy, 29 de agosto, el narrador de videojuegos hará historia en la forma como se presenta el fútbol en el mundo, pues transmitirá vía streaming por su plataforma de Twitch el debut del argentino Lionel Messi en el PSG en un proyecto liberado por Gerard Piqué. Una campaña que muestra cómo el mundo digital va tomando cada vez más fuerza.



Kosmos, la empresa de la que es copropietario y consejero delegado el central del Barcelona, Gerard Piqué, ha comprado los derechos de retransmisión televisiva en España de la liga francesa, la Ligue 1 y la Ligue 2, para las próximas tres temporadas.



Durante un streaming de casi cuatro horas, Ibai hizo varias referencias a una posible caída de Twitch durante la emisión del primer partido de Leo Messi con el PSG. Esto sucedería, en principio, únicamente si las cifras de audiencia superan las expectativas, pero el ‘streamer’ vasco considera que se puede lograr un récord.



La forma cómo este relata lo que está sucediendo durante una transmisión, en este caso de fútbol, es fresca y logra una cercanía con el público, es por eso probablemente que sean muchas las personas que participan en el streaming, “con él se siente como si estuvieses viendo el partido con un grupo de amigos, porque lo que dice no lo escuchas en la televisión tradicional”, explica Francisco Perlaza, seguidor del narrador.



Su carrera ha sido prometedora desde que inició como narrador de video juegos, en la LVP (Línea de Videojuegos Profesional). Ha sido cuatro veces ganador del premio al mejor comentarista de videojuegos en España, y es el único de su país que ha presentado un evento internacional de Riot Games, también fue invitado por EuroSport para narrar la disciplina de baloncesto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Su infancia

Creció en el barrio Deusto de su ciudad natal, Bilbao, y desde niño se sintió atraído por los deportes. Desde entonces se divertía escuchando las narraciones de la Liga Española lideradas por Manolo Lamas o Paco González. “De pequeñito se la pasaba hablando con un muñeco y yo pensaba, este chaval no sé si está trastornado, porque se la pasaba todo el rato hablando con el muñeco y contando historias”, contó Pedro Garatea, el abuelo de Ibai, para el documental realizado por Dominios.



En medio de la crisis económica por la que pasó España en 2008, el joven streamer inició en el mundo de los videojuegos, creando un estrecho vínculo con Call of Duty y League Of Legends (LOL), y sin saber que además de divertirse estaría dando el primer paso a lo que sería un futuro prometedor, empezó a relatar las partidas de videojuegos con un estilo único que logró hacer eco en la comunidad de eSports o de juegos en línea.



Junto a su mejor amigo, ‘Ander’, se presentó a un casting para el rol de ‘caster’ de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), en el que fueron seleccionados para trabajar de forma virtual, ya que la sede era en Barcelona. Empezó a ser reconocido por su carisma en el momento de narrar y la fluidez de sus comentarios, por esta razón, la LVP considera que es mejor que trabaje directamente en la Ciudad Condal presentando en vivo las partidas de eSports.



Durante una entrevista para Dominos Original, Werlyb, jugador profesional de LOL, cuenta porque Ibai marcaba diferencia: “Su forma de amenizar la partida era con mucha pasión, con muchos gritos, eso le hizo a él diferenciarse de los demás”.



Llegar a Barcelona significó para el creador de contenido un crecimiento personal y profesional lleno de situaciones complejas, debido a que con 19 años se encontró lejos de su familia en una gran ciudad. Empezó a sufrir ataques de ansiedad que no le permitían llevar una vida plena a pesar de estar progresando rápidamente en su trabajo. “Estuve yendo al psicólogo durante un par de meses. Y luego lo que mejor me vino fue enfrentarme a la vida”, contó en uno de sus videos del canal de Youtube.

Con su personalidad desbordante de carisma, empezó a entrar en el mundo de las redes sociales con la intención de salir un poco del estilo ‘gamer’.



En sus contenidos se le mostraba narrando todo tipo de situaciones como carreras de canicas, juegos de tetris, partidas de Mario Bross, entre otras. “puede castear cualquier cosa, no tiene límites”, expresó Jhon Martínez, seguidor del streaming.



Durante su trayectoria conoció personajes del fútbol como Miguel Ángel Roman, uno de los comentaristas más importantes de España, conforme fue creciendo profesionalmente adquirió más contactos, como Sergio ‘El Kun Aguero’ con quien desde 2019 logró establecer buena amistad y lo presentaría con ‘La Pulga’, Lionel Messi.



Como todo lo nuevo, muchas personas aplauden los contenidos relajados e innovadores de creadores de contenidos como Ibai. A otros les causa molestia. En una presentación Gustavo López, importante comentarista de fútbol en Argentina, se pregunta quién es el ‘carter’ y juzga la labor del streaming. En torno a esto se presentó una polémica frente a la forma como el clásico periodismo puede llegar a ser prejuicioso con los jugadores, lo cual genera poco interés en los deportistas para acceder a las entrevistas. “Uno invita a su fiesta a alguien que va a resaltar las decisiones que uno ha tomado. Ahora los periodistas ‘pegamos el grito en el cielo’ porque creíamos que solo nuestra palabra era lo que importaba, pues bien ya está importando también lo que piense el jugador, no solo deciden a quién dar la entrevista sino cómo quieren sentirse, es una invitación a hacer cosas diferentes”.



Haciendo diferencia

La llegada de figuras vinculadas a las redes sociales e internet puede llegar a ser vista como un trabajo poco serio o como simples estrellatos instantáneos y, aunque en algunos casos así pasa, el de Ibai es distinto. El recorrido del influenciador en plataformas de streaming le ha dejado más de siete millones de seguidores en sus redes sociales.



Aunque la cantidad de seguidores del influencer, de alguna manera, repercute en el acceso que tiene a algunos famosos, esta no es la única razón por la que personas como Messi lo inviten a cenar a su casa.



Hay tres aspectos importantes en los que trabaja el generador de contenidos que lo convierten en un exponente de las nuevas formas de comunicación. La primera es la forma cómo se relaciona con sus invitados, al tener claro que no pertenece a un medio deportivo, el formato de entrevista desaparece y lo que plantea es una conversación entre un profesional del fútbol y un aficionado, llegando a temas que los seguidores quisieran conocer. Dejando de lado así los lugares comunes de preguntas predecibles.



En algunas ocasiones los futbolistas ni siquiera se han encontrado en una entrevista sino en un encuentro de ‘amigos’ compartiendo videojuegos y conversando de temas fuera de lo profesional. En otras oportunidades ha mostrado a los deportistas reaccionando ante videos graciosos, o donde analizan de forma cómica algunos contenidos de internet. Con esto se logra establecer relaciones de igualdad alejadas de las incomodidades que se pueden generar en espacios periodísticos.



“Cuando hablamos de Messi aceptando que Ibai haga la primicia de llegada al PSG, no es porque le está huyendo a preguntas acusadoras y justicieras que a veces hacemos los periodistas. Es porque él se siente más tranquilo cuando puede hablar de lo positivo que viene en sus nuevos logros profesionales”, reflexiona Ricardo ‘El Gato Arce’, periodista deportivo.



En segundo lugar, las plataformas on line son de fácil acceso a todo público. Es muy común encontrar entrevistas a famosos o contenidos que se relacionen con el interés personal de cada uno.



Sumado a esto, la manera de presentar en plataformas como Twitch es más fresca, pues gran parte de los videos en tiempo real se realizan en espacios caseros mostrando la salas de las casas o las habitaciones de quienes transmiten.



En la actualidad es fácil encontrar contenido con el que fácilmente las personas se sienten identificadas. Con la facilidad que ofrece el internet a través de los teléfonos móviles o los aparatos electrónicos las personas pueden hallar desde vídeos de gastos hasta tutoriales de ventas.



Sin embargo, a pesar de las diferencias que componen los seres humanos, el humor es una cualidad en común que generalmente se busca y uno de los puntos que hacen a Ibai tan importante para las plataformas digitales.



Además de su extrovertida forma de narrar los deportes de toda clase, y de presentar a algunos famosos desde su lado más humano, Ibai fácilmente puede llegar a públicos más alejados de los deportes, ya que comparte vídeos analizando de forma graciosa programas televisivos, tutoriales de comidas, entre otro tipo de contenido que pueden hacer reir a una persona que no entiende de videojuegos o fútbol.



Finalmente, otra de las razones por las que el influencer ha conseguido establecerse de una manera tan marcada son las numerosas diferencias con el modelo de presentador y periodista al que el público ha estado acostumbrado.



La interacción entre los usuarios y el influencer permiten que las personas se sientan pertenecientes al show, las presentaciones son en vivo y la interacción por el chat es fluida, a diferencia de los medios tradicionales, donde no existe la posibilidad de retroalimentación o de fomentar una especie de contacto.



Según el propio Ibai, en uno de sus vídeos de su cuenta en Youtube, la gente lo ve como un amigo, comparten impresiones de la vida y a veces se genera como una terapia grupal.



El español generalmente contesta los chats de sus seguidores mientras realiza los streaming, de igual manera estos interactúan entre sí, convirtiendo amena la transmisión en vivo.



Este influencer no considera que su canal o el streaming reemplace a los medios tradicionales sino que van a convivir.



En ocasiones pasadas ha sido convocado para trabajar en programas deportivos, sin embargo considera que no cuenta con los conocimientos tan profundos que deben tener los periodistas deportivos y por eso es más difícil que acceda a interactuar en estos espacios.



“Me tocaría concentrarme mucho en aprender un poco de cosas del deporte y sacrificar el tiempo que le dedicó a las transmisiones de Twitch, entonces por ahora no podría. Pero me encantaría”, mencionó el influencer en uno de sus vídeos en vivo de su canal de Youtube.



El futuro de Ibai y los medios digitales parece ser prometedor, las nuevas formas de entretenimiento sumado a su perfil cómico y amigable, permiten que sus seguidores aumenten y con esto su reconocimiento mundial.



Streaming social

En los espacios como streamer ha liderado varios eventos de gran magnitud, entre ellos La Liga Santander Challenge, de tinte benéfico, desarrollado durante el confinamiento sufrido en España en marzo de 2020 a causa de la pandemia de Covid-19.



Se trató de un reto iniciado por el influencer con el que se invitó a los equipos de La Liga Santander a participar en una competición online de FIFA20, el popular simulador de fútbol de EA Sports.



El encuentro duró tres días y logró reunir dos millones de espectadores a través de la red social Twitch, Movistar y Gol TV. Además, contó con la colaboración de narradores conocidos en el fútbol español como Manolo Lama, quien resaltó de forma graciosa por la poca experiencia que tienen con los medios digitales Rubén Martín, Miguel Ángel Román, José Sanchís o Danae Boronat entre otros.



El Real Madrid, a manos de Marco Asensio, se proclamó campeón de la Liga al derrotar al CD Leganés, representado por Aitor Ruibal, en la final por 4-2.



Durante los cuatro días de la Liga los apasionados del fútbol y de los videojuegos vivieron momentos emocionantes, como la victoria por 7-1 del Betis, representado por Borja Iglesias, ante el Getafe de Jason Remeseiro, en la siguiente ronda cayó por 2-3 frente al Eibar, después de ir ganando por 2-0. Por otra parte, estuvo la eliminatoria entre el Alavés y el Atlético de Madrid.



Lucas Pérez, representante blanquiazul, se llevó el lance por 2-1 necesitando un partido de desempate con el llamado «gol de oro» frente a Marcos Llorente, representante colchonero. Aparte de reunir dinero para actos benéficos, el reto sirvió para despejar los niveles de estrés por los que estaba pasando su país, las audiencias se conectaron de manera activa con los partidos participando y eligiendo el mejor gol que en este caso fue el de Bajar con el Betis.



El evento recaudó más de 142.000 euros que fueron destinados a Unicef y a la lucha contra el Covid-19. Se ayudó a muchas familias.