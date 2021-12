Tras conocerse la noticia del fallecimiento del artista Vicente Fernández, el diseñador vallecaucano Guío Di Colombia le hizo un homenaje al cantante. Además, recordó que él diseñó el vestuario de su gira por Latinoamérica.



En la publicación que hizo a través de su cuenta de Instagram, se lee que: “uno de los momentos más felices de mi vida fue haber vestido en vida al rey de la ranchera, el gran Vicente Fernández. Hace algunos años fui escogido como el diseñador que hizo su vestuario para su gira en Colombia y Latinoamérica. Trajes que realice con mucho amor, poniéndole el toque colombiano con el mapa de nuestro país dibujado como símbolo de la paz, también los frutos del café colombiano, entre otras imágenes típicas bellamente plasmadas a mano por las talentosas bordadoras de Cartago”.

Además, agregó que, “los sombreros en fibra de vidrio fueron bordados a mano en hilos de oro por los reclusos de la cárcel de Cartago, un trabajo que el artista mexicano valoró y lució con orgullo. Después de 10 años de haberlo conocido y haber trabajado para él, despido a este gran artista que nos deja una invaluable herencia de canciones, su talento inagotable. Deja una huella enorme como el gran ser humano y excelente artista que fue. Fue un honor Chente, descansa en paz”.

Todo el proceso de los trajes



El diseñador vallecaucanos Guío Di Colombia contó cuál fue todo el proceso para realizar estos trajes.



“No fue fácil hacer este vestuario. Me tocó conseguir a un extra en un semáforo, un señor que limpiaba los vidrios de los carros; yo lo vi y yo dije ‘ese señor tiene la contextura de Vicente Fernández, tiene el cuerpo de él’. Por eso, yo contrate al señor para que me sirviera de extra para poderle medir el sombrero, la chaqueta, el pantalón, porque pues yo no tenía un modelo de tallaje, no tenía al artista”, agregó el diseñador.

Además, fue enfático en que lo conoció en una rueda de prensa en Bogotá que, de hecho, fue la única que realizó en Latinoamérica por lo que había casi 80 medios cubriéndola.



“Él iba a Chile, Perú, Argentina, estaba en Colombia, pero la única rueda de prensa que dio en Latinoamérica fue aquí en Colombia. Ahí nos conocimos y le hice entrega pública de los trajes. Allá empezamos a tener contacto para trabajar y para hacer otros trajes”, añadió.



Finalmente, dio a conocer que al principio, le hizo dos trajes con pañuelos, sombreros y ajuar y, después de esto, le pidieron seis trajes más para el resto de su gira.