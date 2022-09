Duras críticas a Katy Perry por letra de 'Dark Horse', la acusan de romantizar al asesino Jeffrey Dahmer

La llegada de la serie de Netflix, ‘Dahmer’, ha generado que muchas personas conozcan los crímenes que cometió Jeffrey Dahmer. La producción retrata la oscura vida del asesino en serie conocido como el Carnicero de Milwaukee.



Precisamente esta historia es a la cual la cantante Katy Perry hace referencia en uno de sus más grandes de éxitos musicales, ‘Dark Horse’, canción que fue estrenada hace 9 años, pero la llegada de la serie trajo críticas al tema.



En específico, los ataques recaen una estrofa de la canción en donde se puede escuchar la frase “She eats your heart out like Jeffrey Dahmer”, que traducida al español significa: “se comerá tu corazón como Jeffrey Dahmer”.



Es por esto, que, a través de redes sociales, miles de internautas han llenado de críticas y comentarios al artista, en donde es cuestionada por romantizar las practicas del famoso asesino en serie e incluso han expresado su asombro por esta parte de la canción.



Inclusive, algunos de sus fanáticos han pedido a la cantante que se lance una versión en solitario de la canción, ya que el tema es una colaboración con el rapero Juicy J, quién es el que menciona la polémica frase, o que se editen los versos en donde se habla del asesino en serio.



Cabe resaltar, que esta no es la única canción en donde Jefrrey Dahmer es mencionado, artistas como Kesha, Marylin Mason o Eminem también han incluido al asesino en serie en sus letras, sin embargo, sus canciones no han sufrido el ataque que si lo tiene la producción musical de Perry.