Don Omar y Residente estrenan su primera y 'explosiva' colaboración: escúchela aquí

Don Omar y Residente, dos de las figuras más importantes de la música urbana, están estrenando su primera colaboración, la cual marca el regreso del 'Rey del Reggaetón' a la escena musical, casi dos años del estreno de su más reciente álbum de estudio, 'The Last Album'.



'Flow HP' es el título dado a la primera colaboración de los artistas puertorriqueños, una canción que retoma las raíces del reggaetón, cargada de adrenalina, sensualidad y rimas memorables.



"La colaboración con Don Omar surgió con la misma espontaneidad con la que surgió el reggaetón verdadero. La idea fue hacer totalmente lo contrario a lo que se está haciendo con el reggaetón comercial. Soltar 64 barras de rimas cada uno y olvidarnos de los ganchos fáciles que diariamente busca la industria de la música", indicó Residente, quien entró en el escenario musical haciendo parte del dúo Calle 13.



La canción pretende destacar por su vigencia y el compromiso de los artistas con el presente y el futuro inmediato del género urbano.



"Ambos quisimos plasmar en este tema las raíces de nuestra generación y lograr retomar ese ritmo original del reggaetón que no importa lo que digan, nunca dejará de escucharse. Gracias a los miles de fanáticos que han esperado pacientemente por mi nueva propuesta, esta es la primera de muchas sorpresas que les tengo preparadas", destacó, por su parte, William Omar Landrón -nombre de pila de Don Omar-.

René Pérez -nombre de pila de Residente- aseguró finalmente que esta colaboración "será un clásico urbano, junto a uno de los íconos de este movimiento".



'Flow HP' ya está disponible en todas las plataformas digitales, así como su videoclip, que a un día de su estreno en Youtube ya suma más de dos millones de visualizaciones.



El audiovisual fue filmado entre Los Ángeles (EE.UU.) y Puerto Rico. Se trata de una producción realizada en blanco y negro, que resalta elementos de la 'puertorriqueñidad' como el 'voceteo', los 'limbers', el 'pilón' y el 'perreo', entre otras cosas.