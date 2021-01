Demi Moore sorprende a sus seguidores por sus cambios en el rostro

angela marcela alvarez

La actriz, modelo y productora estadounidense Demi Moore participó en la pasarela del diseñador Kim Jones para Fendi el pasado 27 de enero, en la cual sorprendió a sus seguidores por los evidentes cambios que tiene su rostro.



Moore hizo parte de la primera colección de alta costura, para la primavera-verano del 2021, bajo la dirección artística de Kim Jones, participación que, según ella, era un sueño que tenía desde que era adolescente.



Más allá de su participación en el desfile, el tema del que han hablado gran cantidad de sus seguidores en las redes sociales ha sido la forma en la que ha cambiado su rostro, asegurando que preferían como se veía anteriormente.

Naaaa yo me quedo con el recuerdo de la carita hermosa de Demi Moore en Ghost y basta. pic.twitter.com/rClodsP4QZ — M A U R O (@SumodeZappa) January 28, 2021

Este detalle no ha pasado desapercibido entre los internautas, ya que hubo un momento en el cual la actriz aseguró que no le llamaba la atención someterse a cirugías.



Hace 11 años, Moore en entrevista para la revista francesa ‘Marie Claire’ (2009), dijo: “no me gusta la idea de someterme a una operación para retrasar el proceso de envejecimiento, es una forma de combatir la neurosis”, según recuperó El Tiempo en una publicación.



Adicional a esto, en charla con Daily Mirror en 2019 Moore dijo que estaba en el proceso de aceptar su envejecimiento, "la gravedad va en algunas direcciones que no me gustan. Puedo mirarme en el espejo de vez en cuando y decir: Estás mintiendo, yo no me veo así”.



Con su nueva apariencia ha dado mucho de que hablar en las diferentes redes sociales, muchas personas la siguen admirando por su belleza, mientras otras la critican por su nueva apariencia física.



Lo de #DemiMoore me ha puesto muy triste. Incluso a sus 58 me parecía una de las mujeres más atractivas del planeta. Me parecía... — Miguel R. García Campos (@penquiu) January 28, 2021

Que una mujer como Demi Moore, o como cualquier mujer vaya, tenga que recurrir al bisturí, lo único que demuestra es lo presionada que está para que su valía dependa de mantener algo tan efímero como es la juventud. — Willi Depu (@Guille_FerRam) January 28, 2021