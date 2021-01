Álvaro José Carvajal Vidarte

Anthony Loffredo publica en su cuenta de Instagram no solo detalles de su proceso, sino también cómo lucía antes de empezar el mismo.

Anthony Loffredo se ha convertido en un nombre repetido por varias publicaciones en medios alrededor del mundo por su particular historia.



Recientemente, el francés de 32 años se sometió a una operación para quitarse parte de su nariz y labio superior. Debió dirigirse a España para hacerlo, pues en su país natal este tipo de intervenciones están prohibidas.



Con este, y otros procedimientos estéticos que se ha realizado, Loffredo pretende lograr el objetivo de convertirse en un "extraterrestre negro".



El francés publica novedades de su transformación en su cuenta de Instagram, The black alien project, en donde sus más de 290.000 seguidores pueden ver los detalles de su 'proceso' el cual, afirma, tan solo va en el 20 %.

Entre las modificaciones que ya se ha hecho resaltan el haberse tatuado todo el cuerpo de color negro, incluidos sus ojos; cortarse la punta de la lengua para que esta quedara bífida -como la de una serpiente-; quitarse las orejas y realizarse intervenciones para desarrollar 'cuernos' en su frente.



"Desde pequeño me apasionan las mutaciones y transformaciones del cuerpo humano", dijo en 2017 al medio francés Midi Libre. Aunque en un principio se interesó en el fisiculturismo, su interés fue mucho más allá.



A los 24 años, cuando se desempeñaba como guarda de seguridad, sintió que "no vivía la vida de la manera que quería", dejó todo y se fue a Australia. Cuando regresó a Francia decidió comenzar con su metamorfosis.

Su próximo objetivo es remover la totalidad de su piel y reemplazarla por metal. Así mismo, las siguientes partes de su cuerpo que desea modificar son sus brazos, piernas y dedos, así como la parte trasera de su cabeza.



Aunque la última intervención le generó molestias al hablar, como le reveló al Daily Mirror, aseguró que se le ha vuelto "normal, incluso inconsciente, pensar constantemente acerca de mis planes (de modificación corporal) para los próximos meses".

Finalmente, dijo al diario británico que le gustaba "ponerse en los zapatos de un personaje aterrador".



"Usualmente me hago en alguna parte e interpreto un papel, especialmente de noche en calles oscuras. Exploro el contraste entre el papel que hago y yo mismo", sostuvo.

