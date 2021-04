Demi Lovato sufrió un ataque de ansiedad al ver su documental

angela marcela alvarez

La cantante Demi Lovato habló sobre su reacción al ver el documental 'Bailando con el diablo'. En una entrevista con el presentador estadounidense Jimmy Fallon, Lovato aseguró que cuando vio este documental sufrió una crisis de ansiedad.



Esta producción audiovisual revela detalles de la sobredosis que tuvo que afrontar en 2018, donde casi pierde la vida y, además de esto, le dejó diversas secuelas en su salud como la ceguera que aún no le permite conducir, tres derrames cerebrales y un ataque al corazón.



Lea también: Melina Ramírez tuvo un accidente de tránsito en su viaje al Valle del Cauca



En el transcurso de las grabaciones la artista comparte con sus seguidores varios aspectos de su vida privada, uno de ellos, que puede considerarse de los mas estremecedores, es donde cuenta que fue víctima de abuso sexual cuando era muy joven.



Lovato contó en la entrevista que llevar a cabo la narración de esta producción se le hizo bastante difícil, ya que debía compartir todas sus verdades y los detalles más íntimos de su vida frente a las cámaras.



“Fue un desafío porque todo lo que atravesé en la narración que hice para hacer el documental fue difícil. Tuve que trabajar mucho en esas cosas, en realidad, antes de decirlas ante la cámara”, comentó la artista.



La artista aseguró que contar su historia y volver al pasado le ha ayudado ya que ha sido posible que pueda reconocer su verdad y de esta manera pueda aceptarla.



“Lo vi cuando estaba el primer corte listo, desde entonces lo he visto unas tres o cuatro veces, pero si fue un desafío porque tuve como reacción física la primera vez que lo vi un ataque de ansiedad, pero ha sido bueno contar mi historia es apropiarme y reconocer mi verdad sin importar lo que la gente piense cuando lo vea”, dijo la artista.



Para finalizar, Lovato dijo que era consciente de que sus testimonios podrían generar muchas críticas de sus seguidores, pero dijo estar preparada para los comentarios.



Lea también: Omar Murillo denuncia que fue víctima de racismo en una entidad bancaria



“No importa lo que la gente diga cuando lo vean, no importa… Estoy de pie en tal verdad que nada de lo que alguien pueda decir puede sacudirme”, agregó.