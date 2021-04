Omar Murillo denuncia que fue víctima de racismo en una entidad bancaria

angela marcela alvarez

El actor Omar Murillo, conocido por interpretar el papel de 'Bola 8' en el programa 'El Man es Germán', contó en sus redes sociales que había sido víctima de racismo en una entidad bancaria.



En un video que publicó en su Instagram, el actor cuenta que al llegar al lugar el guarda de seguridad se le acercó para pedirle que se quitara el sombrero y las gafas de sol, ya que una de las funcionarias de la entidad se lo había pedido.



"Una persona viene directamente hacia mi cuando ve a otros que tienen sombrero y me dice a mi que me quite el sombrero. Otro acto más de racismo y discriminación, que debemos terminarlo así yo sea actor o no para cualquier persona eso no se debe hacer", dijo el actor en la publicación.



El actor mostró su indignación ya que en el mismo lugar se encontraban más personas utilizando sombrero y solo a él le hicieron este llamado de atención.



En el video también se puede ver cuando muestra a la mujer por la que se sintió atacado, ignorando lo que dice el actor.



Murillo aseguró que esta era la primera vez que le pasaba algo similar en el país, enfatizando en que el racismo debería ser erradicado.



"Es primera vez en Colombia que como actor acabo de recibir en una institución racismo y discriminación. Es una barbarie, no nos mata el coronavirus, nos mata el racismo como el de esta ciudadana", dijo.



Por último el actor finaliza el video haciéndole una petición a la mujer que lo atacó: "le pido no más discriminación, no solo para mí que soy una celebridad o actor en este país, sino para miles y miles de negros que sufren en Colombia”.



Hasta el momento la entidad bancaria no se ha pronunciado sobre lo sucedido.