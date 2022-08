Conozca las ocho canciones de J Balvin que están entre los mejores reggaetones de la historia 

La famosa revista Rolling Stone se dio a la tarea de hacer la lista de las mejores 100 canciones de reggaetón en la historia, donde no podía faltar el talento colombiano, en especial, con la música de J Balvin.



El artista paisa logró incluir ocho canciones entre esta exigente lista que es liderada por 'Gasolina' de Daddy Yankee, quien se encuentra cumpliendo con su gira mundial de despedida de los escenarios.



Se trata de una canción que fue lanzada hace 18 años y globalizó el reggetón. Hizo parte del álbum 'Barrio Fino', que dio muchas de las pautas que cientos de artistas siguieron para tener éxito con este tipo de música en el mundo.



Pese a la presencia colombiana en este listado, ningún artista nacional logró entrar en el top 10 de las mejores del reggetón. Daddy Yakee, con sus colaboraciones, es el artista que más canciones tiene en este top.



El segundo lugar fue para otra de las leyendas, Ivy Queen con 'Quiero bailar', seguida de 'Pa que rezoten' de Tego Calderón, 'Dile' de Don Omar, y en quinto lugar 'Yo voy' del dúo Zion y Lennox junto a Daddy Yankee.



Wisin y Yandel llegó al sexto lugar con 'Rakata', seguida por ‘Safaera’ de Bad Bunny junto a Jowell & Randy y Ñengo Flow. En octavo lugar 'Oye mi canto' de Nore hazaña. Daddy Yankee, Nina Sky, Big Mato y Gem Star, en el noveno lugar, ‘Te boté’ de Casper Mágico, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny y Ozuna, y 'Mayor que yo' de Baby Ranks, Daddy Yankee, Tony Tun Tun, Wisin & Yandel y Héctor El Father



Karol G es la artista con la canción mejor ubicada en esta lista. Llegó al puesto número 18 con 'Tusa', lanzada hace tres años pero que le ha dado un éxito global.



De J Balvin, su mejor canción, en el puesto 21, fue 'Mi Gente (remix)', versión realizada junto a Willy William feat. Beyoncé. En el puesto 35 su tema '6 AM' junto a Farruko, superando a canciones como 'Despacito' de Luis Fonsi y Daddy Yankee, que se ubicó en el puesto 43.



Su colaboración con Rosalía, 'Con altura', Balvin llegó al puesto 53, mientras que 'La canción', junto a Bad Bunny, se ubicó en el puesto 57.



Maluma también hace parte de esta lista en el puesto 61 con 'Hawái', mientras que Karol G tiene su segunda aparición en el puesto 65 junto a Becky G con 'Mamiii', y nuevamente en el puesto 75 con 'Mi cama (remix)' esta vez, junto a J Balvin.



Shakira no podía quedarse por fuera, y de mano de Maluma, llegaron al puerto 87 con 'Chantaje'. Un puesto más arriba, Nio García, J Balvin y Bad Bunny con 'AM Remix'. J Balvin sigue apareciendo, ahora junto a Nicky Jam con 'X' en el puesto 91, y en el 79 con 'Un Día (One Day)' junto a Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy.