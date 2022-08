Crecen los rumores: 'paparazzi' asegura que Shakira y Rafael Nadal sí tuvieron un romance

En las últimas semanas, Shakira ha sido protagonista de diversas noticias en los medios internacionales, debido a los detalles que se generaron a raíz del nuevo romance de su expareja, Gerard Piqué con Clara Chía Martí, una joven de 23 años con la que ha sido visto en público.



En esta ocasión, el tema de la prensa internacional está centrada en las declaraciones que dio el ‘paparazzi’ español llamado Jordi Martín, en la que aseguró que la cantante colombiana tuvo un romance con el famoso tenista español, Rafael Nadal, en el año de 2009.



Según el comunicador español, el amor entre los famosos, se habría dado durante las grabaciones del video musical 'Gitana', en el que el tenista fue protagonista y donde se ven escenas muy sensuales y cariñosas.



El 'paparazzi' que se centró en el supuesto "idilio" de la cantante con el deportista, indicó que “Shakira hizo un videoclip en las mismas fechas que me decís, pero no se lio con Alejandro Sanz, se lio con una persona igual o más famosa que Alejandro Sanz. Es una persona mundialmente reconocida”.



“Es una persona mundialmente reconocida, es un deportista de alto nivel y es considerado como uno de los tres mejores deportistas en la historia”, detalló el periodista, dando pistas que apuntaban a Nadal.



Pese a que no existen pruebas que confirmen estas declaraciones, Jordi Martin asevera con certeza que el tenista y la intérprete del 'Waka Waka', vivieron un acalorado momento durante las grabaciones de dicha canción, que salió que en el año de 2010.