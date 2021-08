Carolina Cruz lleva su amor de mamá a un programa para ayudar a más niños

Si hay algo que siempre ha caracterizado a la bella presentadora vallecaucana Carolina Cruz, es su enorme sensibilidad por las causas sociales y en especial, por las causas que benefician a los más pequeños del país, los niños.



Por eso, y como lo ha venido desarrollando desde hace más de ocho años, esta embajadora de Buena Voluntad de Unicef Colombia, regresa, con el apoyo del canal Caracol Televisión, con el programa concurso ‘Voy por ti, Juega por mí’, que se emitirá el próximo lunes festivo, 16 de agosto, de 8:30 p.m., a 10:30 p.m.



“Es la primera vez que soy parte de este programa concurso. El año pasado se realizó uno con mucho éxito pero no pude ser parte de ese, así que me invitaron para conformar esta hermosa iniciativa en este nuevo año. Trabajo con esta organización ya hace más de 8 años, siendo Amiga Unicef, así que conozco de cerca la labor tan maravillosa que hace por los niños de Colombia, tratando de sobrellevar todas las necesidades y las pruebas difíciles que muchas veces atraviesan nuestros pequeños”, dice Carolina.



Y es que el programa, tiene como propósito sensibilizar y movilizar fondos para las acciones en apoyo al retorno seguro a clases mediante la construcción y mejora de la infraestructura de sistemas de agua, saneamiento e higiene y la asistencia técnica a escuelas para facilitar el aprendizaje de los niños y niñas a través de la implementación de orientaciones pedagógicas y normativas en el contexto de la reapertura de escuelas públicas.



No obstante, ingresando a www.ayudaunicef.com o llamando a la línea gratuita 018000 181010, las personas podrán hacer una donación por la niñez y adolescencia. Ese día, Carolina Cruz estará acompañada de otros amigos Unicef como Maleja Restrepo, Carlos Vargas y Humberto Rodríguez, quienes competirán en diferentes pruebas de destreza, para representar en cada uno de los juegos a los donantes seleccionados y ayudarlos a ganar diferentes premios. Allí, también estarán acompañados de Carlos Calero, quien conducirá el programa, además del talento musical de Sebastián Yatra.



“El objetivo de este concurso ‘Voy por ti, Juega por mí’, es que la audiencia pueda hacer sus donaciones a través de dos formas, pueden donar una única vez, desde 30 mil pesos, o pueden hacer una donación mensual que los vuelve unos donantes recurrentes de Unicef, la diferencia es que quienes donen una única vez, podrán acceder a premios para su casa como bicicletas, pantallas de tv, entre otros premios de entretenimiento que se puedan disfrutar en familia. Y, aquellos donantes que van a hacer una donación mensual, además de poder participar por estos premios, antes mencionados, pueden participar por la rifa de un carro 0km, todo esto con el propósito de recaudar fondos para esta campaña que busca llevar a nuestros niños y niñas, un retorno seguro a clases”, dice Luz Ángela Caro, Oficial de educación en Unicef Colombia.

Lea además: Padre de Britney Spears renunciaría a ser su tutor, dice TMZ



Y es que mientras las escuelas de todo el mundo luchan por reabrir, los últimos datos del Programa Conjunto de Monitoreo OMS / Unicef revelaron que, en 2019, el 43 % de las escuelas de todo el mundo carecían de medios para poder acceder a un lavado de manos básico con agua y jabón: una condición clave para que las instituciones educativas puedan regresar a la presencialidad de manera segura en medio de esta pandemia.



Pero la labor de Carolina Cruz con la niñez no solo se queda ahí, la tulueña quien es empresaria y presentadora del programa matutino Día a Día, suma ahora esfuerzos titánicos por desarrollar una fundación propia, en las que bebés como su pequeño hijo Salvador -el segundo después de Matías-, que tuvo con su pareja, el actor Lincoln Palomeque, se beneficien de los cuidados en salud de especialistas.



“Yo tengo que agradecerle toda esta sensibilidad a Unicef porque cuando entré a ser parte de esta organización todavía no era mamá, era tía, y aunque también mis sobrinos despertaron ese amor maternal, se gestó siendo embajadora de buena voluntad. Viajaba e iba a hacer trabajo de campo con ellos y veía las condiciones tan tristes en las que muchos niños estaban y aún hoy viven en Colombia. Así que entender que definitivamente podemos ayudarlos a tener una mejor calidad de vida fue fundamental en mi vida para hoy querer conformar esta nueva fundación”.



Y añade, “Cuando me convertí en mamá, ese amor inexplicable te lleva a ser mucho más sensible y mucho más cercana a diferentes situaciones, sobre todo lo que tiene que ver con niños, y ahora que nace Salvador, un bebé tan esperado, así como Mati en nuestra vida, fue reafirmar ese deseo por ayudarlos”, cuenta Carolina Cruz, quien hace tres meses vivió con Salvador un acontecimiento importante, pues el bebé fue diagnosticado con tortícolis gestacional debido a la postura que adoptó dentro del vientre materno.

“Hoy vivo la maternidad al 100 %,

y seguiré enfocada solo en lo que me apasiona y en lo que me hace feliz”.

Carolina Cruz

“Afortunadamente todo está bien, tuvimos las posibilidades de sacar adelante todo eso, Salvador es un bebé normal y muy saludable. Así que de ahí nace la idea de este proyecto social donde uno le pueda dar calidad de salud a chiquitos que tengan problemas, especialmente en su cabecita. Apenas estamos desarrollando este proyecto, el nombre ya lo tenemos clarísimo, ‘Salvador de Sueños’, y vamos a ver cuánto nos demoramos para seguir sumando. Yo creo que a todos, y después de lo que hemos vivido, se nos han despertado muchas cosas, sobre todo el deseo de servir y de poder aportar algo a tantas personas que lo necesitan”.



Y aunque los comentarios burlescos y poco amables, sobre el tamaño de la cabeza de su bebé, son cada vez más frecuentes en redes social, ella prefiere omitirlos, y continuar explicando por qué es tan importante para ella, ayudar a cientos de niños que presentan problemas de salud al nacer.



Sobre esto último, y sobre los rumores de separación que hay en torno a la relación con su pareja, Lincoln Palomeque, la cual no es cierta, la vallecaucana prefirió blindar su privacidad, demostrando que aunque sigue siendo esa mujer positiva y alegre, ha dejado de darle importancia a lo que poco merece la pena, los comentarios “sangrones”.



“Mi familia es mi mayor fortaleza y creo que cuando uno vive situaciones complejas, finalmente son de mucho aprendizaje. Así que pienso que hay que vivir en gratitud siempre, porque cuando uno agradece hasta eso, todo es más llevadero. Hoy trato de ponerme en la posición de esas personas que escriben sin conocer y juzgan desde la ignorancia. Siento que muchas redes sociales y medios de comunicación se han dedicado a replicar información sin siquiera tomarse el tiempo de saber si es real o no, sin siquiera desmentirla".



Lea también: Seungri, exestrella del K-pop, condenado a 3 años de cárcel por prostitución

‘Voy por ti, juega por mí’

Luego de realizar la donación en www.ayudaunicef.com, las personas recibirán vía correo electrónico o mensaje de texto, un código único que les dará la entrada al juego durante el programa. El día del concurso, los donantes tendrán que ingresar al link enviado por UNICEF o a la página www.caracoltv.com/unicef para participar.



Durante el juego y antes de cada prueba los donantes tendrán 2 minutos para elegir a cuál de los amigos de la niñez quiere apoyar. Si el amigo de la niñez que apoyó gana la prueba y es el donante elegido, recibirá una llamada y se le realizará una pregunta relacionada al programa, que, si contesta de forma acertada, lo convertirá en ganador.



Los televidentes podrán ganar fabulosos premios como televisores, barras de sonido, celulares, iPads, neveras, lavadoras, Multi-gimnasios bicicletas, entre otros. Además, podrán participar por un carro 0 kilómetros que se sorteará al final del programa entre todas las personas que hicieron su aporte.