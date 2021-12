Cali sigue en 'modo Petronio': estos son los eventos que usted no se puede perder

A ritmo de tambores, marimbas, cununos, bombos y guasá, Cali vuelve a vibrar con la versión numero 25 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que inició ayer y se llevará a cabo hasta el próximo domingo 19 de diciembre en la Ciudadela Petronio, ubicada en la Unidad Deportiva Alberto Galindo.



Para esta atípica fecha, el emblemático Festival que celebra la diáspora africana y su legado cultural y musical, cuenta con alrededor de 500 artistas de diferentes regiones del país y del vecino Ecuador, quienes por primera vez, recibirán un reconocimiento económico gracias a su loable labor de preservar la música tradicional del Pacífico.

“Para mí es un honor ser parte del afiche promocional de los 25 años del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, porque esta es una tradición que inspira y este año, la resiliencia. Mariela Mena Imagen de afiche.

“Estamos contentos y absolutamente orgullosos, porque esta versión 2021 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, tomó la decisión de premiar a todas las agrupaciones que llegan al escenario principal del Petronio a competir en el concurso musical, ninguna se irá con las manos vacías”, señaló Ronald Mayorga Sánchez, secretario de Cultura de Cali.

Entre tanto, y mientras avanza la segunda jornada de esta cita cultural, Ana Copete, directora del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, recalcó que este, es un encuentro para unir corazones.



“Decidimos hacer el Festival en clave de reactivación, pues es un bálsamo para que no solo se reactive la economía de manera directa, sino también, para el público en general, pues este es un Festival diferente, uno que se realiza para unir los corazones en medio de tantas dificultades que venimos viviendo desde el 2020. Este encuentro permite la hermandad, baja las tensiones y aporta a la reactivación de la ciudad”.



Cabe decir que entre los atractivos que tendrá esta versión se encuentra la tradicional muestra de expositores, quienes están preparados para contagiar y deleitar durante cada día de este evento de ciudad, a los asistentes.



Un total de 62 stands de comidas típicas, 43 de bebidas tradicionales, 25 de artesanías; 10 de mecato, dulces y refrescos; y 35 de moda y diseño, muestran sus saberes y riqueza cultural en este espacio que exalta sus raíces, pasión y perseverancia.

Otro atractivo de esta versión, sin duda será la presentación de la maestra Maura de Caldas quien será la protagonista en la Cocina en Vivo del Petronio Álvarez. Maura es conocida como la primera cocinera en enraizar los sabores del Pacífico en Cali, cuyo trabajo le ha hecho merecedora no solo de aplausos y reconocimientos, sino del cariño de la gente que la ve como una fiel defensora de la cocina tradicional del Pacífico colombiano.



Ella dirigirá la franja denominada ‘Balsadas / Noches de arrullo’, en la que se mostrará la riqueza de la herencia gastronómica del Pacífico, utilizando los ingredientes que da la naturaleza.



Este componente tendrá una franja diaria de 2 horas, entre las 4:00 p.m., y las 6:00 p.m., durante los días del festival, en la que los asistentes podrán apreciar el proceso de creación de los platos de cocineros y cocineras que promueven y enaltecen su saber ancestral demostrado en cada una de sus preparaciones, donde los ingredientes, utensilios, recetas heredadas y ese toque especial de inspiración, amor y sazón se convertirán en las estrellas de este espectáculo.



Adicionalmente, se tiene programada una franja infantil para el día sábado 18 de diciembre, de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., cuya invitada especial será la Escuela Gastronómica del SENA con el tema “Comida de niños y niñas, gustos de grandes. La importancia de un menú diferencial para la primera infancia afrodescendiente de Cali”. En esta jornada dirigida a niños y público familiar, además de cocina en vivo, los asistentes podrán degustar estos exquisitos menús.

De otro lado, Devie Janeth Álvarez, nieta de Petronio Álvarez y presidenta de la Fundación que lleva el mismo nombre, presentó ayer la edición No. 05 de la Revista Petronio Álvarez dónde se destaca la historia cultural, gastronómica, artística y autóctona del Pacífico Colombiano.



La publicación, que es completamente gratuita para todo el público asistente, podrá ser adquirida en el stand 45 del complejo.



“Soy heredera, al igual que todos los caleños, vallecaucanos y colombianos, de esas tradiciones por las que mi abuelo siempre se mantuvo orgulloso y la invitación para las nuevas generaciones que hoy visitan este gran evento de ciudad, no es más que: disfruten, comprendan y aprendan sobre nuestra gran riqueza cultural y musical, las cuales debemos seguir preservando y exaltando de todas las formas posibles”, destaca.



Finalmente, quienes deseen ingresar a la Ciudadela Petronio deben saber que se realizará verificación del carné de vacunación con esquema completo, cumpliendo así con las disposiciones del Gobierno Nacional para eventos masivos. Sin embargo, las personas que aún no han completado su esquema lo podrán hacer en las afueras del complejo artístico, donde se encuentran instalados varios puntos de vacunación.

