'Assassins' la última película de Bruce Willis

Aunque en muchas de las producciones cinematográficas siempre escapaba a sus enemigos y se enfrentaba descalzo a terroristas, esta vez el actor Bruce Willis enfrenta un diagnóstico de demencia frontotemporal, según anunció la familia del actor el pasado 16 de febrero.



Quizá no era como esperaba retirarse de la pantalla grande ni que esta fuera la última lucha que daría, lo cierto es que el actor reconocido por su trabajo en filmes de acción presenta su última actuación en 'Assassin' tras anunciar su retiro definitivo de Hollywood.



Esta película se estrenará en cines de Estados Unidos el próximo 31 de marzo. Originalmente se iba a estrenar con el título de 'Die Like Lovers' el año pasado, pero terminaron modificándose tanto el nombre como su fecha de lanzamiento. Para Latinoamérica no se conoce fecha para su exhibición en cines o si por el contrario se va a lanzar en alguna plataforma streaming.



Una carrera de acción

​

El actor, productor y músico Bruce Willis, nació en Alemania, cuando tenía apenas dos años viajo con su familia en la década de los 50 para Estados Unidos. Participó en la televisión con papeles en diferentes géneros como la comedia, el drama y la acción.

Se dio a conocer a nivel mundial por la saga de películas 'Duro de matar' en 1988 y, a partir de esa década, se dio a conocer como una estrella del género de acción. Varios fueron los éxitos de Willis en el séptimo arte como 'Pulp fiction' (1994), '12 monos' (1995), 'El quinto elemento' (1997) 'Armageddon' (1998), 'Sexto sentido' (1999), 'Sin City' (2005), 'Glass' (2019), entre otros más. En su faceta para la televisión, protagonizó junto a Cybill Shepherd la comedia dramática Luz de luna.



Una operación militar súper secreta liderada por Valmora, es el último papel interpretado por Bruce Willis. Cortesía El País

Assassin, ¿de que va esta película?



Esta es la historia que se centra en una operación militar súper secreta liderada por Valmora, interpretado por Bruce Willis. Descrita como un thriller, este film dirigido por Jesse Atlas y escrito por Aaron Wolfe. Se trata de una invención de una tecnología futurista: un microchip permite que la mente de un agente habite el cuerpo de otra persona. Esta táctica facilitaría las misiones encubiertas y mortales. Sin embargo, cuando Sebastian (Mustafa Shakir) muere durante una misión, su esposa, Alexa (Nomzamo Mbatha), tomará su lugar y hará todo lo posible para que el responsable enfrente la justicia.



Por el momento se conoce este tráiler del film en inglés: