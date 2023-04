Alejandra Rubio revela 5 tips para recuperar tu cuerpo post parto

La entrenadora y nutrióloga Alejandra Rubio, creadora de la plataforma de wellness FIT by Ale Rubio, sigue ayudando a las personas que quieren recuperar su figura o mantenerla y para eso reveló 5 tips importantes que deben tener en cuenta las mujeres después de su embarazo.

1. Recordar que es un proceso natural

Lo más importante es entender el proceso que se acaba de vivir, reconocer que de manera natural se abrió paso a una nueva vida, "es lo más hermoso que existe entonces no te estreses por “recuperar tu figura y concéntrate en cuidar tu salud, sobre todo la mental", explica Alejandra.



La nutrióloga explica que el apoyo emocional es fundamental en todas las etapas de la vida, por eso es importante rodearse de personas que demuestren el amor de una manera positiva, "apóyate de otras mamas que entiendan por lo que estas pasando y nutre tu cuerpo con información y alimentos que te traigan salud y energía positiva".



La nutrióloga además da consejos para el cuidado emocional Cortesía Alejandra Rubio

2. Paciencia

El cuerpo acaba de pasar por una maratón de cambios físicos y hormonales, fue un camino de 9 meses o más.



"No quieras en 1 mes regresar a tu cuerpo pre embarazo. Todo esta fuera de lugar, desde tus hormonas hasta tus órganos. Entiendo que tu cuerpo cambió completamente y es algo que estresa a muchas mujeres pero lo mejor que puedes hacer es empezar a activarte de una manera adecuada y segura con la mentalidad de estar fuerte para ti y para tu bebe".



Pero, la paciencia no quiere decir quedarse quieto. por eso es importante dar inició a un programa de ejercicio especializado para post parto, con el objetivo de fortalecer el transverso abdominal y piso pélvico. (Fitbyalerubio es una buena opción).

3. Consulta expertos

Aunque no está mal recibir consejos, la guía de los expertos nunca estará de más Alejandra Rubio aconseja no tomar atajos o medidas extremas "especialmente si estas lactando, tu alimentación es super importante. Si sientes que necesitas apoyo de una nutrióloga, búscala para que te enseñe a comer balanceado y nutritivo en esta etapa".



4. Eres humana

Las cosas han cambiado y es normal que el cuerpo ahora se encuentre más cansado, es importante recordar que se debe iniciar de cero, uno de los propósitos puede ser separar de 10 a 15 minutos semanales de ejercicio. Aunque parece poco, la nutrióloga alimenta la esperanza, pues considera que "más adelante sentirás que puedes un poco más, ve aumentando gradualmente".



Alejandra Rubio Cortesía Alejandra Rubio

5. Tu proceso es personal

Entre la lista de consejos Alejandra considera que tener una relación positiva con el cuerpo es necesaria, mirar los procesos de las demás no ayuda a avanzar en el propio, por eso "no te compares con nadie. Cada quien tiene su proceso, su cuerpo y su camino. Concéntrate en el tuyo y se feliz en cada etapa. Haz algo por ti cada día".



La maternidad es una de las etapas más bellas que pueden vivir las mujeres; pero es fundamental recordar que además también existen otras áreas de la vida que no se pueden dejar atrás, "haz algo que te encante y te llene de energía positiva. Ya sea leer, meditar, salir a cambiar, platicar con alguien o cocinar pero busca un espacio en tu día para ti. Si estas bien tu, podrás dar lo mejor de ti a los demás".