Alec Baldwin: el drama personal tras la trágica muerte accidental de Halyna Hutchins

El actor Alec Baldwin, tan versátil como para pasar fácilmente de la comedia al drama, protagonizó fuera de la ficción una gran tragedia. Desde el viernes es objeto de investigación por haber disparado, durante el rodaje de la película western ‘Rust’, en Nuevo México —que produce y protagoniza—, una pistola de utilería que mató a la directora de fotografía e hirió al director.



Las imágenes del actor angustiado hablando por celular y encorvado y conmovido hasta las lágrimas en un estacionamiento, tras la tragedia, circularon por las redes sociales, como si se tratara del ‘teaser’ de una película de terror.



Baldwin, de 63 años, fue “visto llorando” por un periodista del diario Santa Fe New Mexican luego del interrogatorio de los detectives. Y un portavoz de Baldwin dijo a la revista People: “Hubo un accidente en el set de ‘Rust’, en Nuevo México, que involucró la falla de un arma de propulsión con salvas”.



La directora fallecida fue Halyna Hutchins, de 42 años, quien en un prinicipio resultó herida por el arma disparada por Alec Baldwin, productor y actor. Por su parte, la oficina del sheriff del condado de Santa Fe informó en un comunicado que la mujer “fue transportada en helicóptero al Hospital de la Universidad de Nuevo México, donde fue declarada muerta por el personal médico”.

El director de ‘Rust’, Joel Souza, que también resultó herido durante el rodaje, fue llevado a un centro médico para ser atendido de emergencia, pero según tuiteó Frances Fisher, actriz de la película, fue dado de alta.

“El señor Baldwin fue interrogado por detectives. Él ofreció sus declaraciones y respondió sus preguntas. Vino de forma voluntaria, y dejó el edificio después de que terminara el interrogatorio”, informó a la AFP Juan Ríos, portavoz del sheriff del condado de Santa Fe.



Ríos le dijo a The New York Times que el incidente ocurrió durante una escena que estaba siendo ensayada o filmada en el set de Bonanza Creek Ranch, una locación popular entre los cineastas de Hollywood.



La tragedia pareciera una jugada sucia del destino contra Baldwin, quien después de años de coqueteo con drogas y alcohol y de protagonizar incidentes violentos con la prensa, la Policía o su propia exesposa, Kim Basinger, había logrado la estabilidad, proyectos sólidos y un matrimonio feliz desde 2012 con la instructora de yoga Hilaria Baldwin (25 años menor que él), a quien conoció en un restaurante de Manhattan. Y con quien tiene seis hijos, el último a comienzos de año por gestación subrogada.

Horas antes del hecho, el actor publicó en su cuenta de Instagram una foto de la grabación. “De vuelta a la oficina presencial. Caray... es agotador”, escribió. Foto: Tomada de Instagram

“Absolutamente devastados”



Luego de la dolorosa tragedia que enlutó el viernes al gremio del cine, la producción emitió un comunicado en el que expresaron que “todo el elenco y el equipo está absolutamente devastado por la tragedia, y queremos transmitir nuestras más profundas condolencias a la familia de Halyna Hutchins y a sus seres queridos”.



“Hemos interrumpido la producción de la película por un periodo indeterminado y estamos cooperando totalmente con el Departamento de Investigación de la Policía de Santa Fe”, agregaron.



La revista American Cinematographer seleccionó a Hutchins, nacida en Ucrania y residente en Los Ángeles, como una de las estrellas ascendentes del gremio en 2019, según su página web.



Ucrania dijo que su consulado general en San Francisco estaba trabajando con las autoridades estadounidenses y hablando con los familiares de Hutchins “para brindar la asistencia consular y legal necesaria”.

Muertes en el set



Los tributos a Hutchins inundaban las redes sociales. “Mi mayor temor es que alguien resulte fatalmente herido en uno de mis sets”, tuiteó el director de Guardianes de la Galaxia, James Gunn. “Mi corazón está con todos los afectados por la tragedia de hoy en ‘Rust’, especialmente Halyna Hutchins y su familia”.



Sin embargo, pese a que los sets de rodaje suelen tener normas para el uso de armas de utilería, se han registrado múltiples accidentes. Uno de los más famosos ocurrió cuando Brandon Lee, hijo de la leyenda de las artes marciales Bruce Lee, murió durante el rodaje de ‘El Cuervo’, tras ser baleado con un arma que debía disparar balas falsas.



Su hermana Shannon Lee dijo en Twitter: “Nuestros corazones están con la familia de Halyna Hutchins y de Joel Souza y de todos los implicados en el incidente en ‘Rust’”.

Una tragedia que se pudo evitar



“No hay espacio para errores, nadie debería morir en una película”, dijo Guillaume Delouche, armero de Hollywood desde hace casi 30 años, quien afirmó que el tiroteo mortal de Alec Baldwin no habría ocurrido si se hubieran seguido los protocolos de seguridad.



El francés, especializado en armas de fuego, con 75 largometrajes en su repertorio, dijo que, al final de cuentas, el responsable es siempre el encargado de la utilería, por lo que son muchas las precauciones que se deben tomar en el set para evitar estos accidentes. “Hay una serie de protocolos muy estrictos, con procedimientos dobles e incluso triples, como en los aviones. Tratamos las armas de utilería como armas reales.



De hecho, son armas reales que han sido modificadas. Una vez que están en el set, organizamos las balas salvas, que están marcadas y codificadas con colores para diferenciarlas: un cuarto de carga, media carga, carga total, etc”.



Delouche explicó que el trabajo del jefe de utilería es asegurarse de que el actor va a utilizar el arma correctamente. Manteniendo distancias de seguridad estrictas porque, incluso con salvas, se pueden disparar restos de munición. “No debería haber municiones reales en un set porque usamos balas salvas y pueden ser confundidas. Otra posibilidad es que una bala salva se separe de su montaje. Si una bala real está en el cañón del arma, la bala salva, adelante, se convierte en una bala real. Es lo que le ocurrió a Brandon Lee en 1993. El personal de utilería no verificó, lo que habría podido evitar el accidente. Y para que un accidente ocurra, siempre hay una cadena de errores que lo preceden”, concluyó el experto.



Alec Baldwin, actor estadounidense, indicó vía Twitter que ya está en contacto con la familia de Halyna Hutchins. Agencia AFP

Luces y sombra

Alexander Rae Baldwin III Baldwin publicó su autobiografía, ‘Nevertheless’, en 2017. El actor neoyorkino contó lo doloroso que fue ir 35 años para atrás y comprobar “que fui mi peor enemigo. Nunca supe cómo encausar mi carrera”. En el libro narra cómo salió de un hogar humilde, sin dinero, y que estaba obsesionado por ganarlo. “Tendría que haber ido a Wall Street en vez de tener una carrera creativa”. Reveló que a sus 25 años abusó de las drogas y el alcohol. “Fue una época difícil. Había muchísimo dolor, verdaderamente” y confesó que dejó las adicciones antes de cumplir 27 años.



Hijo de Carol Newcomb Martineau y de Alexander Rae Baldwin, maestro y entrenador de fútbol, el mayor de los Baldwin: Daniel, William y Stephen, presentes en cine y televisión durante las últimas dos décadas, y de Beth y Jane, jugó fútbol en secundaria, estudió en las universidades George Washington y de Nueva York y en Lee Strasberg Institute. Pasó de ser ayudante de camarero en el club nocturno Studio 54 a miembro de Actors Studio, y se graduó de licenciado en Bellas Artes.

Ganó el Emmy por interpretar a Donald Trump en Saturday Night Live. Agencia AFP

Tan talentoso como escandaloso, protagonizó un conflictivo divorcio con la actriz Kim Basinger, con quien se casó en 1993 y tuvieron a su primogénita Ireland. Él la tildó de “psicópata” y dijo que había puesto a su hija en su contra. Pero se filtró una conversación telefónica donde el actor catalogaba a la niña de 7 años de “cerda odiosa y descerebrada”. Décadas después, Basinger dijo: “El divorcio fue desagradable, pero lo superamos”.

Mientras Hilaria estaba embarazada de su hijo Eduardo, la pareja contrató un vientre para tener a Lucía, que nació seis meses después.

Él rehizo su vida con la instructora de yoga Hilaria Thomas —tienen seis hijos, Carmen, Rafael, Leonardo, Eduardo, Lucía y Romeo—, y años después elogió a su ex: “Es, sin duda, una de las mujeres más bellas”.



Imitador de Trump en Saturday Night Live, estudió su voz, su modo de hablar y le agregó peluca. “Vi muchos videos pero soy imitador por naturaleza, me fascina hacerlo. He visto a De Niro, Al Pacino y Tony Bennett mil veces y los imito, es mi forma de adorarlos. A Trump no lo odio pero me entristece que fuera presidente”. Antes de ser electo, Trump dijo: “Es hora de retirar ese show aburrido y sin gracia. El retrato de Baldwin apesta”.



Con Hilaria tiene 6 hijos. La última, Lucía, nació 6 meses, luego de Eduardo. Agencia AFP

La ira, su debilidad

Formado en la televisión, se convirtió en uno de los galanes más solicitados en la década de los noventa, siendo incluido entre las cien estrellas más sexys por la revista Empire Magazin. Recibió el premio World Theatre Award como el mejor debut teatral en ‘Loot’, de Joe Orton, en 1987. Trabajó en la teleserie The Doctors y en la miniserie Uniforme Gris.



Hizo roles secundarios en películas de Jim McBride, John McTiernan, Tim Burton, Oliver Stone o Jonathan Demme. Y principales en la comedia de terror Beetlejuice, hizo de Jack Ryan en el thriller de acción The Hunt for Red October, actuó en la comedia romántica The Marrying Man, en el drama Glengarry Glen Ross, y en The Shadow.

Alexander Rae Baldwin III nació el 3 de abril de 1958, en Amityville, Nueva York. Además de su talento, se le reconoce por su irascible carácter.

Tan versátil para hacer reír como para hacer llorar, ha sido nominado a los Óscar, Globo de Oro y al Screen Actors Guild por su trabajo en la película The Cooler. Encarnó a Jack Donaghy en la serie 30 Rock, papel por el cual ganó dos Emmy, dos Globos de Oro y tres Screen Actors Guild Awards.



Apareció en la película de Martin Scorsese: El Aviador y en The Departed. Trabajó después en Suburban Girl y coprotagonizó la exitosa comedia romántica It’s Complicated con Meryl Streep y Steve Martin. Dirigió y protagonizó The Devil and Daniel Webster, con Anthony Hopkins. Uno de los inversores, Jed Barron, fue declarado culpable de fraude bancario durante la producción, y esta fue adquirida por el Grupo Yari. La estrenaron como Atajo a la Felicidad. Alec exigió que su crédito como director cambiase por el seudónimo de ‘Harry Kirkpatrick’. Trabajó en Torrente 5: Operación Eurovegas, película española dirigida por Santiago Segura, y en la quinta entrega de Mission: Impossible –Rogue Nation. Su interpretación de Trump en Saturday Night Live le valió su tercer Primetime Emmy en 2017. Fue la voz de un personaje animado en The Boss Baby.



Pero, fuera de cámaras, en casa, Baldwin mostraba otra faceta de la que dio fe Basinger, su exesposa, a quien conoció en el rodaje de ‘Esa rubia debilidad’ en los años 90. Ella decía: “Tiene un corazón enorme... y un carácter bastante fuerte, se enoja mucho”. En 2001 Donald, padre de Kim, dijo: “Alec es muy generoso, pero tiene algo con lo que lucha, su furia... Abusó de su ira con Kim al mencionarle episodios del pasado que le dolían mucho”. Más recientemente dieron a conocer los insultos homofóbicos que le hizo a un fotógrafo por tomar imágenes de su esposa Hilaria y su hija cuando estaban en un vehículo frente a su casa. Y sostuvo una larga batalla legal por acoso con una actriz de Quebec, Geneviève Sabourin, sentenciada a seis meses de prisión.