Adriana Chamorro y su segunda producción como solista

Natalia Moreno Quintero

Adriana Chamorro, la cantante y periodista caleña que le puso ‘Canela’ a la salsa hace algunos años y que envolvió a todo Cali con su ‘Embrujo de amor’, presenta su segundo trabajo musical como solista: ‘Quédate conmigo’, producido por su esposo Jose Aguirre, director de Niche, que contiene 10 canciones entre covers e inéditas y un tributo a Gloria Estefan.



Radicada en Miami, la exvocalista de la Orquesta Canela se abre espacio en el ámbito musical con su propio proyecto y su fundación Vozs Mujer, a través de la cual apoya a más talentosas mujeres de la música.

Usted se dio a conocer con la orquesta Canela en la época de furor de las orquestas femeninas de salsa en Cali, ¿qué éxitos dio a conocer en la agrupación?

​

Fui la vocalista líder de la Orquesta Canela durante 14 años ininterrumpidos, donde grabé casi todas las producciones que se hicieron en ese tiempo, de las cuales se desprendieron muchísimos éxitos en mi voz, como ‘Embrujo de amor’, ‘Déjala’, ‘Intrusa y amante’, ‘Mujer y ego’, ‘Contamíname’ y ‘La borrachera’ que fue éxito de la Feria de Cali. Fue un recorrido muy interesante donde conocí mucha gente, muchos países, con mis compañeras aportamos muchísimo al estilo de la orquesta.



¿Qué hizo al retirarse de los escenarios?

​

Al renunciar a Canela, tomé un tiempo de receso de los escenarios, pero seguí grabando en estudio, participé en diferentes producciones haciendo coros con Yuri Buenaventura, el Grupo Kema, el Grupo Niche con el maestro Jairo Varela, después recibí una invitación del maestro Alberto Barros a su Tributo a la Salsa Colombiana y regresé a los escenarios con él. Por dos años trabajamos juntos y me di cuenta del cariño de la gente, que me decía que volviera y volví. Gracias a Dios estoy presentando mi segunda producción, ‘Quédate conmigo’.



¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar junto a un músico y compositor como Jose Aguirre?

​

Ha sido maravillosa, bastante fructífera, desde que lo conocí, siendo muy jovencito, todavía hacía parte de los del Caney, pude percibir el inmenso talento que no sólo posee como instrumentista en la trompeta, sino por su forma espectacular de tocar la guitarra y el bajo. Cuando conocí sus canciones como autor le dije que era su fortaleza, el más grande talento que puede tener un músico integral y que esa vena como compositor lo iba a llevar muy lejos. Hoy me siento súper orgullosa, de haberme dado cuenta hace muchos años de que Jose es un músico maravilloso, con una virtud que muy pocos tienen y es que puede manejar a diez artistas y a cada uno le encuentra un sonido único, que no se parece al de los demás.



Las producciones que Jose hizo para Yuri Buenaventura no se parecen en nada a las que hizo para Son de Cali o Diego El Cigala, la agrupación pop Kema, Javier Vásquez, Luis Enrique, y este trabajo maravilloso que ha hecho para el Grupo Niche, con la Cali Big Band o Calle Maestra o para mí, ninguna se parece a las otras. Es un músico que logra entender el sonido de cada artista. Escribe cosas maravillosas, hay mucha gente que todavía no conoce su lado de compositor y hay productos impresionantes que ha hecho en la música.



¿Qué ha significado tener una familia musical?

​

Nos entendemos mejor en cuanto al tiempo que necesita cada uno, a las ausencias, los viajes, los admiradores y admiradoras, y ha sido muy bonito, porque nuestra familia se mueve alrededor de la música. Desde que nos levantamos pasamos todo el día alrededor de la música. Mis hijos son totalmente talentosos, mis hermanas y los hermanos de Jose. Somos una familia muy bonita que cree en el arte y que a pesar de las circunstancias difíciles que estamos pasando en el mundo, no somos el último eslabón de la cadena, como mucha gente lo dice, sino que somos el primero, el que sana el alma, y estamos muy contentos de compaginar con la música y con el amor de familia.



¿Qué tan importantes han sido los covers en su carrera musical? ¿Qué acogida han tenido?

​

A mí siempre me ha gustado hacer covers, me parece que es una manera de rescatar unas canciones bellísimas que en algún momento escuché y que de pronto porque están viejas o los artistas no están vigentes, se quedan en el olvido. Es una oportunidad bonita de mostrarle a la gente versiones maravillosas en otros ritmos. Apoyo las nuevas composiciones y en mi casa se compone todo el tiempo, pero me gustan mucho los covers, uno de los más destacados de mi carrera es ‘Déjala’, que cantaba junto a mi hermana como parte de nuestro repertorio de las Hermanitas Chamorro. Le sugerí a los dueños de Canela grabarla y Jose nos hizo el arreglo hace más de 20 años y se volvió un éxito, 15 años después una agrupación femenina de Perú la usó para un reality de televisión y ganó. Cada una de las integrantes grabó la misma versión de Canela, con los mismos arreglos y pregones y se volvió un hit allá.

Yo hice mi propia versión. ‘El cigarrillo’ me encanta porque a mi hermana mayor se la piden en sus shows y yo veía al público cantarla a grito herido y dije “qué bueno que pudieran bailarla”, por eso hicimos una versión con salsa y montuno, con un solo de trompeta maravilloso de Jose.



¿Qué otros covers trae en su próxima producción? ¿Hay inéditas?

​

‘Tarde’, una versión bellísima de la canción de Juan Gabriel, les va a encantar, es un ritmo diferente, y ‘Cosas del amor’ que hice con Paula Zuleta, cantante caleña que también hizo parte de Son de Azúcar, Canela y estuvo un año con el Grupo Niche, gran amiga. Además está ‘La gata bajo la lluvia’, que por lo menos durante unos cinco años me han pedido en México que la grabe, la hicimos con arreglos de mi cuñado, Leo Aguirre. Las demás canciones son inéditas, cantamos para el amor, para el despecho, para las mujeres.

Salsa en tacones

¿Cómo ha sido la evolución de la mujer en el género de la salsa?

​

La mujer ha tenido una participación importantísima en la salsa y una evolución grande. Anacaona es una institución femenina que tiene más de 80 años de haber surgido en Cuba, y estas mujeres han prevalecido, aunque no se les ha dado el debido valor ni la relevancia ellas solas se abrieron paso en un mundo tan complejo y pusieron en alto su nombre y el de su país en el mundo.



En Colombia las mujeres hemos jugado un papel importante en la salsa, seguimos el camino de Celia Cruz, hay muchas que tocan instrumentos, como Alexandra Albán, percusionista nariñense que se hizo en Cali, con orquestas femeninas y hoy en día en Estados Unidos es imagen de una de las empresas más importantes de instrumentos, Meinl Percussion, graba con Bobby Cruz y Richie Ray, con Tito Nieves y participa en eventos de salsa y pop. Lo mismo Elisabeth Timbal, influencer en redes sociales, el timbal de la salsa caleña, y Las Guaracheras. Es un momento de gran evolución en Colombia, Perú, Cuba y Puerto Rico, pero en Cali somos casi cien mujeres que estamos haciendo salsa actualmente.

En datos

Después de su primera producción como solista de ‘Lo que me gusta’, presenta ‘Quédate conmigo’ con los covers: ‘Cosas del amor’ feat Paula Zuleta; ‘El cigarrillo’; ‘Déjala’, ‘Tarde’, ‘Oigan a este’ feat con La Tita (rapera caleña); ‘Hasta aquí llegó esto’ feat Los hermanos Medina (cumbia inédita), ‘El mujeriego’ (versión 2020; ‘Arte y parte (Ni una más)’ canción de Jose Aguirre sobre sororidad, junto a cantantes e instrumentistas mujeres de Cali y otros países. Y un tributo a Gloria Estefan con los temas ‘No será fácil’ y ‘Volverás’.



Adriana Chamorro es la presidenta de Vozs Mujer, y Carmen González, cantante de Son de Azúcar, la vicepresidenta. Agremian a mujeres artistas para buscar espacios y visibilizarlas. Realizaron tres ediciones del Festival Las Mujeres le Cantan a Cali y talleres de semilleros y tienen la base de datos de cien mujeres de la industria musical. Lideran el movimiento Salsa en Tacones: Adriana, Irmay la Melodiosa, Carmen González y Francia Elena Barrera.