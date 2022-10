¿Usted gasta o malgasta el dinero que gana? Clase de finanzas con el español Joan Melé

Cada día es más común escuchar la frase “la plata no me alcanza para nada. Recibí el sueldo y en dos días me lo había gastado”. Ahí es cuando surgen las preguntas: ¿por qué las personas no saben manejar su dinero? o más bien, ¿lo gastan o lo malgastan?



El español Joan Melé experto en el papel social de los bancos, lo que él llama banca - ética y presidente de la Fundación Dinero y Consciencia, vino a Cali a hablar del tema y dar respuestas a estos interrogantes.



Habló con El País en Exposer 2022, evento que se llevó a cabo este fin de semana en la ciudad.



Usted habla de banca ética y lograr una consciencia en el uso del dinero. ¿En que consiste esta propuesta?

La ventaja con este tema es que puedo explicar basado en experiencias personales. En Europa y en algunos países de Latinoamérica estamos hablando de un modelo de banco que he llamado banca ética, basado en un modelo económico donde el dinero no es más importante que las personas.



Este modelo propone un uso consciente del dinero, es decir, que los recursos de los clientes se utilice para financiar proyectos que aporten valor a la sociedad, en temas de cultura, desarrollo social, medio ambiente y además ser transparentes.



¿En cuántos bancos se está aplicando su propuesta? ¿Ha sido fácil cambiar ese pensamiento?

En este momento en todo el mundo hay 80 bancos que aplican el concepto de banca ética. La gente ya está descubriendo que hay otra manera de hacer economía. Lo bueno nunca es fácil. Hay que trabajarlo, pero tampoco ha sido una tarea imposible de ejecutar. Ha sido un arduo trabajo educativo, miles de conferencias para expandir la idea. Yo le digo a los empresarios, si un banco ha podido cambiar su pensamiento, cualquier empresa puede hacerlo. Pensar en cómo desde la empresa puede contribuir. El cambio de chip se debe hacer preguntándose: ¿seguiré ganando dinero; pero cómo hacerlo sin irrespetar a los trabajadores, al medio ambiente, a los proveedores y a los clientes?



Pero este trabajo debe ser en doble sentido. ¿Cuál es el papel del cliente-consumidor dentro de esta propuesta?

Los consumidores deben ser exigentes no consumiendo artículos de empresas que no son responsables con el planeta. La gente debe preguntar en el banco qué hacen con el dinero que lleva a guardar.



Estamos entrando en una época en la que tenemos que exigir transparencia. Llevo 46 años en el mundo de la banca y en este tiempo nadie me ha preguntado, ¿si traigo mi dinero al banco, qué vas a hacer con él? Esa pregunta es importante de hacer y exigir que mientras su dinero está en el banco, pues que con el se trabaje en beneficio de la sociedad y también en el beneficio económico.



En Colombia, los bancos ofrecen cantidad de productos, créditos, tarjetas, pero a la gente nunca le preguntan si tiene la capacidad de pago para adquirirlos. ¿Usted qué opina?

Somos adultos y tenemos que saber cuándo hacemos algo y por qué lo estamos haciendo. A mi también me llaman y me ofrecen cosas, pero está en cada uno decir no me interesa. La responsabilidad no es solo de los bancos. Todos tenemos que despertar esa conciencia. El consumismo es un problema personal.



¿Cómo generar ese cambio de conciencia?

Mi forma de ayudar a cambiar ese pensamiento es dictar conferencias y seminarios. Desde hace más de 20 años he dado tres mil charlas. A través de redes y medios se ha difundido esta nueva conciencia, para cada día convencer a más personas. Cambiar las costumbres no es fácil, pero tenemos que ser constantes y no desanimarnos nunca. En el mundo cada vez más personas se están apuntando a este cambio. Todos tenemos que ser multiplicadores del mensaje, hasta lograr ese cambio masivo que queremos.



¿Qué consejo les da a los colombianos para tener una consciencia ética en el manejo de sus finanzas?

Busquen formas de tener otro modelo económico que no destruya al país y que intente reequilibrar las modalidades económicas que permitan que todo el mundo viva con dignidad.