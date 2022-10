Más de 22% de personas dejarán de usar tarjetas de crédito hasta que bajen tasas

Con el alza de la tasa de usura, que llegó a 36,92% en octubre, la más alta desde 2007, son varias las decisiones que las personas empiezan a tomar frente los créditos y productos financieros, sobre todo en lo referente a las líneas de consumo, como las tarjetas de crédito. Lo anterior, con el fin de cuidar las finanzas personales en periodos de incertidumbre.



De hecho, una encuesta de Invamer, que permite hacer investigación de mercado en 24 horas, encontró que debido al incremento en las tasas de interés al menos 22% de los encuestados no volverá a usar su tarjeta de crédito hasta que estas bajen, sumado a otro 12% que las bloqueará o las cancelará.



Para esta medición se hicieron 596 encuestas, en las que se preguntó “debido al incremento en las tasas de interés en general, ¿qué hará usted con su o sus tarjetas de crédito? En el total nacional, 7% no sabían que las tasas de interés habían subido, mientras que 46% no tiene tarjeta de crédito y 14% dijeron que continuarían usándolas a pesar de las alzas.



Wilson Triana, experto y consultor en banca y seguros, explicó que “el panorama económico no es alentador, es recomendable para los hogares tener mucha cautela, prudencia y responsabilidad con el endeudamiento, especialmente con las tarjetas de crédito. Son atractivas y de fácil uso, pero es la modalidad de crédito más costosa en tasas de interés. Se avecina el cierre de año, las compras y créditos por impulso suelen ser demasiado costosas. Hay que apretar el bolsillo para resguardarse de lo que trae el próximo año”.



Y es que es tal el impacto que ha tenido este aumento en los plásticos y créditos de consumo ordinario, que según las cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) en junio se cancelaron 420.860 tarjetas de crédito, 81% más que en el mismo mes de 2021. Mientras tanto, 2,13 millones se han bloqueado temporalmente.



De otro lado, y siguiendo con el análisis por regiones, Bogotá, con 27%, fue la región en que más personas dijeron que no volverán a usar su plástico hasta que baje la tasa de interés, seguido de la región cafetera con 24% y centro oriental con 20%.



Mientras que, si se analiza el segmento de ocupación, solo 18% de los desempleados no volverá a usar las tarjetas, mostrando que este tipo de crédito, a pesar de sus altas tasas, sigue siendo un salvavidas para muchos colombianos. Entre tanto, los empleados y trabajadores independientes son los que más dejaran de usar estos plásticos, con 30% y 20% respectivamente.



Por género, solo 18% de las encuestadas dejará de usar la tarjeta y 10% la cancelará o bloqueará; y de los hombres, 25% la dejará de usar, pero 14% de ellos bloqueará los plásticos.



Para Alexander Ríos, experto financiero y fundador de Inverxia, cuando las tasas de interés vienen al alza hay que evitar el endeudamiento de largo plazo a intereses elevados. “La recomendación es que si se va a utilizar la tarjeta de crédito, se debe revisar que brinde beneficios y financiarse a una o dos cuotas”.

Los bancos y sus tasas frente a la usura

La usura es el interés máximo que una entidad financiera podrá cobrar a sus clientes por un crédito de consumo y ordinario, como las tarjetas de crédito. Según un sondeo realizado por LR, Coopcentral (27%), Banco Caja Social (32,92%), GNB Sudameris (35,43%) y Finandina (35,46%) son los bancos que tienen las tasas efectivas anuales (E.A.) más bajas para estos plásticos, es decir, las más lejanas para este indicador. Mientras que Scotiabank Colpatria (36,91%), Bbva (36,90%), Itaú (36,89%) y AV Villas (36,87%) tienen los niveles de interés más cercanos a la usura definida para este mes.