Conozca los perfiles que propone el Gobierno Nacional para la junta directiva de Ecopetrol

Que Ecopetrol sea el motor de la transición energética y que ayude al país a dejar de depender de la industria extractiva es casi una obsesión para el presidente Gustavo Petro, y hacia allá encaminará a la petrolera estatal a partir del 24 de octubre, cuando cambiará su junta directiva.



Ecopetrol convocó a asamblea extraordinaria de accionistas para esa fecha en Bogotá, y colgó en su página web la plancha por la que apuesta el gobierno, que tiene la mayoría de las acciones. La idea del Ejecutivo es que sean cuatro repitentes y cinco caras nuevas en la junta.



El Ministerio de Hacienda propone la reelección de Luis Santiago Perdomo Maldonado, Sergio Restrepo Isaza y Esteban Piedrahíta Uribe; y elegir a Mónica de Greiff, Saul Kattan Cohen, Gabriel Mauricio Cabrera Galvis y a Gonzalo Hernández Jiménez, viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como los nuevos integrantes.



Los accionistas minoritarios proponen reelegir a Carlos Gustavo Cano Sanz, y los departamentos productores candidatizan a Sandra Ospina Arango.



En ese sentido saldría del órgano directivo Luis Guillermo “Luigi” Echeverri, quien preside la Junta y es reconocido amigo del expresidente Iván Duque, incluso fue su jefe durante ocho años en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y fue leal consejero del expresidente Álvaro Uribe. También saldrían Germán Quintero, quien está en el cargo de 2019 y era el secretario jurídico de la Presidencia de Duque; Cecilia Vélez, exministra de educación de Álvaro Uribe que está la junta desde 2021; y Hernando Ramírez, quien fue postulado por los gobernadores de los departamentos productores en 2018.

¿Por qué se da el cambio?

El anuncio se da en línea con lo manifestado por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien previo a la llegada del actual Gobierno había mostrado la intención de adelantar una asamblea para hacerlo.



“Convocaremos a una Junta extraordinaria de accionistas porque Ecopetrol es del Estado, este gobierno (el de Duque) no debe haber tomado las decisiones que tomó porque van en contra de los principios de la posibilidad de cada gobierno”, expresó el ministro Ocampo antes de posesionarse el Gobierno.



Se refería entonces a un cambio en los estatutos que se hizo en la asamblea de marzo que ampliaba el periodo, por dos años más, de los miembros de la junta, en lo que parecía un interés por amarrar a los directivos afines al gobierno en sus sillas.



Fue justo cuando Petro dijo en Twitter la controvertida frase “no nos reten”, a la que agregó: “quiero producir un consenso, pero no doblegar el voto popular que quiere energías limpias”.



En ese momento, el entonces ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, le dijo a El Colombiano que la estabilidad de Ecopetrol era un mensaje importante que había que darle al mercado, que valora cada vez más a un buen gobierno corporativo.



Y es que, según su análisis, los inversionistas revisan con mucho cuidado a las empresas estatales, porque no les gusta que terminen metidas en política.



Aún falta el presidente

La junta directiva que salga elegida es la que tomará decisiones acerca de quién será el presidente de Ecopetrol, aún no está claro si al gobierno de Gustavo Petro le gusta o no Felipe Bayón, quien capoteó la crisis de la pandemia y llevó a la compañía a resultados récord este año. Aunque es cierto que en su gestión también ha contado con suerte, toda vez que es inusual que se presenten altos precios internacionales del crudo y a la vez haya devaluación del peso. Ambos fenómenos apuntalaron los resultados obtenidos en el primer semestre: $17 billones de utilidades.



Varias veces consultado, Bayón ha dicho que no piensa renunciar, pero que reconoce la potestad del Gobierno para cambiar a la junta y esta a su vez a la administración de la empresa.

Los perfiles para la junta que propone el Gobierno

Gonzalo Hernández: El actual viceministro Técnico de Hacienda es economista de la Universidad Javeriana y tiene una maestría y doctorado en economía de la Universidad de Massachusetts.



Mónica de Greiff: Cercana a Gustavo Petro, ha sido presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá y del Grupo Energía Bogotá, entre otros altos cargos. Es abogada, con especialización y doctorado de la U del Rosario.



Mauricio Cabrera: Estuvo en junta de Ecopetrol entre 2017 y 2019 y hoy lidera la firma Cabrera & Bedoya, Banqueros de Inversión. Es licenciado en Filosofía de la U Javeriana, con maestría en Economía de la U de los Andes.



Saul Kattan: Este economista de la U de los Andes y realizó también el programa de Dirección Directiva en el Inalde. Ha sido director en varias juntas y presidió a la empresa bogotana ETB; hoy lidera la firma SK Consulting.



Santiago Perdomo: Miembro de la junta de Ecopetrol desde abril de 2019. Es Administrador de Empresas del CESA, con más de 41 años de experiencia en la industria bancaria. Aportó a la campaña de Federico Gutiérrez en 2022.



Sergio Restrepo: También es miembro independiente en la junta de Ecopetrol desde 2019. Ha pasado por juntas de varias empresas antioqueñas y se graduó del programa de Administración de Empresas de Eafit, entre otros títulos.



Esteban Piedrahita: Desde abril de 2019 integra la junta de Ecopetrol. Economista de Harvard, con maestría en London School of Economics. Actualmente se desempeña como rector de la Icesi y fue director del DNP de Álvaro Uribe.



Sandra Ospina Arango: Ha estado en cargos de dirección en Celsia. Tiene más de 31 años de experiencia en el sector energético y es ingeniera electricista, licenciada en matemática física de la Universidad del Valle, con dos posgrados.



Carlos Cano: Miembro más antiguo de la junta de Ecopetrol (desde marzo de 2017). Es economista de la U de los Andes, con maestría en la U de Lancaster (Inglaterra), entre otros. Fue Minagricultura y codirector del Banrepública.