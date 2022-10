Dólar cerró este viernes a $4.605,01, con una caída de $22,6 frente a la TRM

Este viernes el dólar cerró la jornada a $4.605,01 en promedio, con una disminución de $22,6 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que hoy se ubica en $4.627,61.



En la jornada, la divisa tuvo una tendencia a la baja después de que los mercados recibieron la noticia del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, de que no habría un impuesto a los capitales golondrina.



Según la plataforma Set-FX, la divisa estadounidense tuvo un precio de apertura de $4.627,5, un mínimo de $4.577,11 y un máximo de $4.630. Durante la jornada se negociaron más de US$1.090,5 millones a través de 1.498 transacciones.



"El dólar/peso retrocede y opera por debajo de $4.600, con rango entre $4.590 y $4.570. La propuesta del Presidente Petro de gravar los capitales extranjeros puso presión alcista al mercado. No obstante, en la tarde de ayer el ministro de Hacienda, Ocampo, tuvo que rectificar y declarar “el Gobierno no está pensando en imponer controles cambiarios o impuestos a los ingresos de capital extranjero del país”. Es así que vemos una corrección del dólar a los niveles referidos. Por otro lado, se conoció el dato de Nominas No Agrícolas en EE.UU., las cuales se ubicaron por encima de los esperado por los analistas, lo que sugiere que la fortaleza de la divisa a nivel mundial puede continuar", explicó Acciones y Valores.



El petróleo avanzaba el viernes alrededor de un 1% y se dirigía a una segunda ganancia semanal consecutiva, luego de la decisión de la Opep+ de realizar su mayor recorte de suministros desde 2020 a pesar de la preocupación por la recesión y los aumentos de tasas de interés.



La disminución anunciada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, incluida Rusia, conocida como Opep+, se produce antes de un embargo de la Unión Europea sobre el petróleo ruso y reducirá la oferta en un mercado ya ajustado.



El barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, subía 3,72% a US$97,93; mientras que el WTI ascendía 4,48% a US$92,41.