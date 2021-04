"Toque de queda desde las 8:00 p.m. es absurdo": Fenalco

Álvaro José Carvajal Vidarte

Las recientes medidas adoptadas por los gobiernos departamentales y locales para tratar de frenar el covid no son las apropiadas. “Se están equivocando dramáticamente porque lo único que provocan son aglomeraciones. El toque de queda a las 8 de la noche es absurdo. Muchos se juntan en los buses por tratar de llegar a casa”.



Esa es la opinión del presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien agrega que las administraciones departamentales y municipales deben aumentar los controles y las sanciones a quienes infringen las normas.



¿El comercio organizado ha dicho que cumple con las normas de bioseguridad, pero qué otras alternativas puede poner en marcha para ayudar a detener el covid?



Hay que reconocer que dentro del mundo del comercio, hay comercios formales, organizados y serios, pero también hay establecimientos de comercio que a veces se saltan las medidas de bioseguidad.



Pero el esfuerzo del sector ha sido grande y se ha sometido y se puede seguir sometiendo a cambios de horario, a distintas restricciones, al manejo de los aforos, a cumplir con todos los protocolos, pero la realidad es que en el comercio organizado no hay riesgos de contagio, por lo tanto las aglomeraciones se dan en la calle.



Le quiero decir algo más, poner un toque de queda a las 8 de la noche es absurdo porque hay aglomeraciones en el Transmilenio, en el caso de Bogotá, pero sé que eso pasa en otras ciudades. Mire, da pesar ver a la gente tratando de lograr un cupo en un bus. Osea que las medidas de los gobiernos no son realmente las apropiadas. Nos estamos equivocando dramáticamente en eso. Las restricciones que están haciendo propician más aglomeraciones.

¿Dadas las circunstancias actuales, la medida del pico y placa se debe levantar?



Sí claro, es que yo creo que todo hay que revisarlo. No es que seamos enemigos de las restricciones, pero llamamos la atención sobre las restricciones innecesarias que causan problemas. Los toques de queda se pueden hacer a las 11 de la noche para darle tiempo a la gente a que llegue a su casa de manera tranquila sin aglomeraciones.



El Gobierno Nacional ya dio la autorización para que los empresarios compren las vacunas. ¿Piensa que se demoró en tomar esa decisión?



Nosotros veníamos insistiendo en ese tema desde hace mucho rato, pero el Gobierno al principio no lo contempló, ahora dio la autorización. Sin embargo, no se puede vacunar a la gente de una vez, sino en junio cuando se superen las etapas uno y dos, que es la vacunación de los adultos mayores, personal de la salud y personas con preexistencias. Entonces los privados que quieren colaborar están entrando tarde en este proceso.



La verdad es que ese plan requiere mucha agilidad porque mientras no tengamos un porcentaje alto de personas vacunadas, por lo menos un 70% de la población colombiana vacunada, no vamos a dejar de tener picos y si a eso se suman las restricciones, pues va a afectar duro al país y a la economía.

"La reforma debería fundamentarse en una drástica reducción del costo de funcionamiento del Gobierno"

Jaime Cabal, presidente de Fenalco

¿La propuesta de aplazar el Día de la Madre es un hecho?



Le enviamos una comunicación al Gobierno a través del Ministro de Comercio para que declaremos que el Día de la Madre, este año, dada la pandemia y las restricciones, se pueda celebrar cualquier día del mes de mayo.



Si bien hay un decreto que dice que es el primer domingo de mayo y nos correspondería el 9 de mayo, la idea es que se pueda celebrar durante cualquier día del mes para que la gastronomía y el turismo puedan tener a disposición sus productos y servicios. Declarar mayo como el mes de las madres va a permitir mucho más tranquilidad y evita aglomeraciones, cada familia decide cuando celebrar.



¿Puede funcionar igual para el Día del Padre?



Dadas las actuales circunstancias y si la realidad de los picos de contagio y de restricciones no mejoran de aquí a junio, podemos celebrar el Día del Padre de la misma manera que el mes de la madre, pues es una posibilidad muy buena.



¿Qué tanto los han afectado la restricciones?



Las recientes cuarentenas en el país han dejado pérdidas del orden de $150.000 millones diarios. Y las pérdidas durante los toques de queda son de $25.000 millones diarios.



Esas cifras no son solo pérdidas en pesos, sino que se ven reflejadas en cierre de empresas y pérdidas de empleos porque nadie aguanta trabajar cuatro días a la semana y con pico y cédula. La situación es insostenible.

No a la tributaria

”No es el momento para presentar una reforma tributaria. La economía no despega. Además estamos viviendo una situación en la que no se puede trabajar, se están perdiendo empleos y los ingresos de los colombianos están decreciendo. Se debe hacer una reforma a la austeridad y a la restricción de gastos de funcionamiento. En otras palabras, se debe reformar el Estado porque está sobredimensionado, es burocrático y tiene excesos de gastos de funcionamiento. Hablo de reducir el tamaño del Gobierno y me refiero al Nacional, a los departamentales y a los locales. También se debe reducir el tamaño del congreso. No se necesitan 369 congresistas”.